Muže středního věku záchranáři po pádu z kola na Hodonínsku museli resuscitovat

Muže ve středním věku museli dnes po pádu z kola v Tasově na Hodonínsku resuscitovat záchranáři. V kritickém stavu a za stálé resuscitace ho převezli vrtulníkem do brněnské nemocnice U svaté Anny, řekla ČTK mluvčí Michaela Bothová. Policisté však případ po zjištění prvotních informací nevyšetřují jako nehodu, řekl ČTK Pavel Šváb.
Muž měl pravděpodobně zdravotní indispozici, která k pádu vedla. Policisté do odletu vrtulníku uzavřeli silnici a odkláněli dopravu. Vzhledem k tomu, že se jedná o okresní silnici nižší třídy, nejednalo se o velkou komplikaci.