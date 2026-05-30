Muže z Břeclavska, který ve středu odešel z domova, dnes našli mrtvého

Muže z Břeclavska, který ve středu odešel z domova neznámo kam, dnes našli mrtvého na okraji Břeclavi. Skončilo tak několikadenní pátrání, do kterého se zapojily desítky policistů i dobrovolníci. Policejní mluvčí Petr Vala o tom informoval na webu.
Muž neměl s sebou léky, které vzhledem k zdravotnímu stavu potřeboval. Policie v minulých dnech opakovaně žádala veřejnost o pomoc s pátráním, zapojila také psy a techniku včetně dronů.
"Kromě břeclavských policistů jsou do pátrání zapojeni také příslušníci speciální pořádkové jednotky, policisté se služebními psy, jízdní policisté i dron s termovizí. Pomáhají také kynologové ze Svazu záchranných brigád ČR," uvedl dnes dopoledne Vala.