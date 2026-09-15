Muzea na Moravě urazila cestu od "nástěnek" k vyprávění příběhů a technologiím

Autor: ČTK
  13:25aktualizováno  13:25
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Muzea na Moravě a ve Slezsku urazila po roce 1989 dlouhou cestu od propagandistických "nástěnek" k vyprávění příběhů a novým technologiím. Proměnu témat i přístupů sleduje nová výstava v Moravském zemském muzeu v Brně. Její tvůrci shromáždili data o 14.954 výstavách a expozicích ve čtyřicítce muzeí v letech 1990 až 2020. Informace jsou dostupné také na webu Muzejnivystavy.cz. Pro oblast Čech údaje shromažďuje Národní zemědělské muzeum.

Po roce 1989 se muzea otevřela tématům, která byla v předchozích desetiletích opomíjena nebo ideologicky zatížena. Do výstavních sálů se vrátila první republika, osobnost Tomáše Garrigua Masaryka, dějiny šlechty, církví, exilu, disentu či národnostních menšin. Později přibývala témata každodennosti a dětství, přišla vlna "retro" výstav o životním stylu, ale také větší zájem o kulturní dějiny.

"Velmi nás překvapilo, že z analyzovaného vzorku je asi 30 procent všech výstav věnováno výtvarnému umění. Muzea se všeobecným zaměřením na mnoha místech suplují výstavní galerie," uvedla Hana Krutílková z autorského týmu. Muzea se hodně zaměřovala také na historii a etnografii, menší pozornost naopak věnovala přírodním vědám a technice.

Proměňovala se forma výstav. "Nástěnky" pojednávající o politických dějinách nahradily vitríny se sbírkovými předměty a poté dioramata. V poslední době získaly velký prostor také multimediální technologie, interaktivní prvky a herny. Významným trendem jsou edukační aktivity.

Výstava si všímá transformace v 90. letech. Mnohá muzea tehdy čelila existenční hrozbě. "Nevědělo se, co bude se sbírkami. Uvažovalo se o jejich privatizaci, o tom, že by stát ze sbírek mohl získat velké množství financí. Bylo to období, kdy se muzea musela vyrovnávat s krádežemi. Muzea to stavělo před obrovské výzvy, jak pracovat se svým majetkem a jak ho ochránit," řekl autor výstavy Marek Junek.

V současné skladbě výstav moravských muzeí je podle Junka málo počinů, které by se komplexně věnovaly období let 1948 až 1989. Sice vzniklo mnoho výstav věnovaných třeba událostem roku 1968, Chartě 77 a perzekvovaným osobnostem, ale chybí celkové zhodnocení.

Výstavu Od nástěnek k příběhům v Biskupském dvoře doplňují vybrané exponáty z moravských muzeí, třeba deníky Danuše Muzikářové, dívky zavražděné 21. srpna 1969 v Brně, Masarykova vesta, výrobky vězňů z Uherského Hradiště nebo úlomek dvouplošníku, ve kterém zahynul Milan Rastislav Štefánik.

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