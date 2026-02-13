„Muzeum může ztratit svoji vlastní identitu spojenou s naším regionem. Analýzu, která na krajském úřadě vznikla, je potřeba zásadně dopracovat,“ zlobí se boskovický místostarosta a krajský opoziční zastupitel za hnutí ANO Lukáš Holík.
Představitelé vedení kraje odmítají, že by tento krok znamenal škrty v rozpočtu nebo v množství úvazků. Návštěvník by podle nich nic neměl poznat.
Hlavním argumentem pro sloučení je, že jde o nesystémovou situaci, kdy v okrese Blansko jako jediném v regionu fungují dvě samostatná muzea pod hlavičkou kraje. Například i kyjovské muzeum je pobočkou toho v Hodoníně. „Nové silné regionální muzeum by mělo přinést větší spolupráci, vzájemnou synergii a zastupitelnost,“ tvrdí krajský náměstek František Lukl (za Starosty).
Podle Holíka jsou to však jen líbivé obecné fráze bez ničeho konkrétního. On sám ve sloučení žádné plusy nevidí, naopak upozorňuje, že jedna organizace může například v některých dotačních programech žádat jen jednou, zatímco dnes mohou Boskovice i Blansko usilovat o peníze zvlášť.
„Kde máme jistotu, že Boskovice nebudou bity na tom, že se muzeum sloučí s blanenským? “ klade si otázku místostarosta. Zmíněné muzeum v Kyjově je podle něj menší než to hodonínské, takže jde o neporovnatelnou situaci s Blanenskem a Boskovickem, kde jsou instituce srovnatelné.
Boskovické muzeum vzniklo už v roce 1905, za minulého režimu však bylo násilně sloučeno, v roce 1992 pak znovu obnoveno jako samostatné. Před deseti lety přešel jeho provoz z města pod křídla hejtmanství. Tento krok v Boskovicích dodnes kvitují, protože muzeu přinesl více peněz. Z nové změny však už mají obavy.
Zatímco Boskovice proti plánu brojí, v Blansku je situace klidnější a vše zde berou jako možnou příležitost. „V orgánech kraje jsme se tím ještě nezabývali, jako Blansko však budeme rozhodnutí respektovat,“ dodal krajský náměstek a starosta Blanska Jiří Crha (ODS).