Muzeum romské kultury v Brně slaví 35 let, jeho historii připomíná výstava

Výročí 35 let existence Muzea romské kultury v Bratislavské ulici v Brně připomíná ode dneška výstava Amaro jilo marel neboli Naše srdce bije, informovala mluvčí muzea Karolína Spielmannová. Prostřednictvím fotografií a videoinstalací přibližuje historii muzea od jeho začátků v provizorních prostorách, přes budování sbírek až po vznik stálé expozice Příběh Romů nebo vznik památníků připomínajících holokaust Romů a Sintů na Moravě a v Čechách.
Návštěvníci uvidí 47 fotografií od různých autorů, což podle Spielmannové představuje průřez historií, kterou mapovalo několik spolupracovníků. "Přestože výstava pracuje s fotografiemi, nejedná se primárně o klasickou fotografickou prezentaci, ale především o dokumentaci činnosti muzea a jeho vývoje v čase. Významnou fotografií je snímek Františka Sysla z prvního ročníku festivalu Romfest, který se uskutečnil v roce 1990 v Brně. Vizuálně nejpůsobivější je pak letecký pohled na Památník Lety u Písku od Vladimíra Kivy Novotného," uvedla Spielmannová.
Kromě fotografií jsou v muzeu i videoprojekce Anny Babjarové. Na třech obrazovkách ukazují záběry památníků v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu nebo z muzejních akcí.
Oslavy 35 let Muzea romské kultury jsou spojené s Mezinárodním dnem Romů, který se každoročně koná 8. dubna. Součástí oslav bude 8. dubna od 15:30 komentovaná prohlídka stálé expozice Příběh Romů. Na ni naváže komentovaná prohlídka výstavy dokumentárních fotografií s názvem Tady jsme!
Muzeum se podle Spielmannové pokusil v roce 1969 založit Svaz Cikánů-Romů. Tehdy se to však nepodařilo, z iniciativy romských intelektuálů vzniklo až v roce 1991. Od roku 2005 je příspěvkovou organizací ministerstva kultury. Od počátku se věnovalo sbírkotvorné, dokumentační a výzkumné činnosti s cílem zachovat doklady o duchovní i materiální kultuře Romů a Sintů nejen z území bývalého Československa. Muzeum také spravuje památníky v místě protektorátních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.