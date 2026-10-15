Muzikál přenese Carmen do New Yorku, světovou premiéru bude mít v Brně

Nová inscenace Městského divadla Brno přenese postavy Carmen a jejích ctitelů do prostředí současné hispánské komunity ve Spojených státech. Muzikál Carmen, příběh z New Yorku je dílem španělských autorů Ivána Macíase a Félixe Amadora. V Brně bude mít 24. října světovou premiéru. Španělé se na Městské divadlo obrátili kvůli dobré zkušenosti s dřívějším uváděním jejich muzikálu Medicus, řekl dnes novinářům režisér Stanislav Moša.
"Carmen je prototyp svobodomyslné ženy, která chce za každých okolností prosadit sama sebe - a samozřejmě naráží na bariéry, které ji nakonec zničí," uvedl Moša. Postavu cikánky Carmen poprvé zachytil ve stejnojmenné novele francouzský spisovatel Prosper Mérimée, a to na základě svého putování po Španělsku. Skladatel Georges Bizet pak novelu v roce 1875 přetvořil v jednu z nejslavnějších oper. Stejnou látku později opakovaně adaptovali také filmaři či muzikáloví tvůrci.
Dvojice španělských autorů udělala z Carmen současnou hispánskou přistěhovalkyni v New Yorku. Pracuje v baru s ostatními dívkami, které hledají v Americe štěstí. Mužem, který propadne jejímu kouzlu, je policista Joey. Ze zodpovědného mladíka se však postupně stává zločinec. Jeho sokem je operní pěvec Camillo, s nímž si Carmen taktéž pohrává jako kočka s myší.
Muzikál pracuje s motivem amerického snu, ale současné Spojené státy neidealizuje. "Celý ten příběh je postavený na vystřízlivění ze snu o tom, co jsme si kdysi o Americe mohli myslet," uvedl Moša. I proto je součástí scény zpola zhroucená socha Svobody a libreto si všímá nejistoty a vykořenění hispánských přistěhovalců.
"Carmen není jen žena. Je symbolem svobody. A otázka, kterou si kladl už Prosper Mérimée, je stále aktuální: Lze skutečně milovat člověka, aniž bychom ho chtěli vlastnit? Právě proto Carmen nepřestává fascinovat diváky po celém světě. A právě proto její příběh znovu ožívá – tentokrát v New Yorku, tentokrát v Brně," uvedla dramaturgyně Klára Latzková.
V titulní roli se diváci uvidí Kristýnu Daňhelovou nebo Lesanu Krauskovou, kterým osudově podlehnou Libor Matouš v alternaci s čerstvým držitelem Thálie Marcem Salvadorim v úloze Joeyho. O roli Camilla se podělí Lukáš Janota s Alešem Slaninou.
Scéna připomíná arénu pro býčí zápasy. Hudba vychází ze španělské tradice, kterou kombinuje se současnou populární muzikálovou tvorbou, uvedl dirigent Dan Kalousek.