Od Devíti křížů k Vikingům. Brněnské trio stvořilo další muzikálový hit

Očekávání byla velká. Nervozita tvůrců také. „Samozřejmě, jednoznačně. Před první čtenou zkouškou člověk něco přednáší svým kolegům z pozice dramaturga, ale Petr je přece jenom členem hereckého souboru a on divákům předkládá text, i když to není poprvé. Jak to přijmou, bude se jim to líbit? Má to být komedie – budou se tomu vůbec smát? “ přemítal Ondra.
Ti tři se dali dohromady ve škole. Ne, nejsou to spolužáci, ale učitelé a žák. „Robin byl náš student. Poté, co absolvoval hudební kompozici na JAMU, studoval u nás muzikál,“ vysvětluje Petr Štěpán, který na JAMU vede ateliér muzikálového herectví. Společně tam s ním působí i dramaturg Městského divadla Brno (MdB) Miroslav Ondra.
Mám pocit, že ke mně hudba odněkud přichází, říká autor muzikálového hitu
Když Schenkovo studium skončilo, u piva si řekli: pojďme něco společně napsat. A hledali téma. S námětem Devět křížů přišel Ondra. S mladým absolventem se domluvili, že napíše muzikál. „A tak to začalo,“ vzpomíná Ondra. Nutno dodat, že Robin Schenk nebyl v té době žádný „zelenáč“, předtím už napsal hudbu do několika činoherních představení.
Devět křížů bylo napsáno v roce 2020, ale kvůli covidu se muselo čekat na uvedení dva roky. Už tehdy hledali něco nového, co by je bavilo. Muzikál měl nakonec předpremiéru v dubnu 2022, tehdy ještě vůbec netušili, jaký úspěch bude mít. A šli do toho znovu. „Ta chuť tam byla,“ přiznává Ondra.
Na jaře se hrála tři představení Devíti křížů, pak se čekalo na oficiální premiéru v září. „Viděli jsme, že to funguje a že to lidi baví. Takže jsme si řekli: pojďme psát dál, když se ten vlak rozjel,“ říká Schenk.
Dlouho nemohli přijít na to, o čem budou psát a skládat. Až přišel nápad s vikinskou tematikou. „Tam to zarezonovalo a řekli jsme si: jo! “ vypráví Schenk, velký fanoušek severské mytologie. „Potkali jsme se hned v létě na chalupě a tam jsme napsali první texty ViK!NGa,“ vykládá Štěpán.
Sen o slávě válečníka
Zmíněná chalupa, kterou v Orlických horách vlastní rodina Robina Schenka, k jejich společné práci neodmyslitelně patří. Právě tam vznikalo na „soustředěních“ Devět křížů a logicky se tam rodil i nový počin. „Soustředění v Orlických horách, to je naše zásadní tvůrčí metoda,“ říká se smíchem Ondra a jeho kolegové mu hlasitě přitakávají.
O čem tedy je ViK!NG? Mladý Johan sní o slávě udatného válečníka. Zatímco ostatní bojovníci dobývají nová území, jeho otec o jejich hrdinských činech jen zpívá. A Johan by raději kráčel ve stopách svého strýce, slavného Haftora Drakobijce.
„Téměř pohádková sága řeší naprosto obyčejné téma mnoha mladých lidí. V určitém věku člověk zjistí, že nechce žít, nechce pracovat a nechce životem prostupovat tak jako předchozí generace,“ vysvětluje základní myšlenku Štěpán. Johan se proto vydá na jakousi pouť životem a potká ho několik zádrhelů, ze kterých mu pomůžou jeho kamarádi.
Říká se, nevstoupíš dvakrát do jedné řeky. To autoři věděli velmi dobře. Udělat muzikál z další tragické balady tak rozhodně neměli v plánu. „Úspěch Devíti křížů byl takový, že dělat cokoliv tomu podobného znamenalo, že si tím hážeme klacky pod nohy,“ vysvětluje Schenk.
Proto se od dramatu z moravské Vysočiny posunuli k severské komedii s jistotou, že nebudou vykrádat sami sebe. A slibují, že na Hudební scéně rozjedou disneyovský muzikál.
Devět křížů, to jsou hlavně Ty uherský koně. Skutečný hit, který na kanále YouTube nasbíral stovky tisíc zhlédnutí. Naservíruje podobnou pecku i ViK!NG? „Stoprocentně,“ je přesvědčen Štěpán. Sám autor hudby je opatrnější. „Rozhodující je, co řeknou lidé. Jsou tam silné písničky, silné melodie. Přepisuju to, dokud nepřijdu na něco, co je fakt skvělé, co odpovídá emocionální síle v textu,“ líčí Schenk.
Z herce režisérem
Petr Štěpán je kromě jiného ostřílený autor úspěšných her. V MdB se však poprvé představuje i jako režisér. Bylo jasné, že má k textu silný vztah a také jasnou představu, jak by měl na jevišti vypadat. Kromě toho režíruje své studenty na JAMU. „S dramaturgem Honzou Šotkovským jsme to panu řediteli navrhli. On to ve své osvícenosti pochopil a přidal se k názoru, že nejlepším kandidátem na režii je právě Petr,“ doplňuje Ondra.
Nabízí se otázka, zda v MdB nezačíná nová režisérská éra. „To já vůbec nevím. A teď to opravdu vůbec neřeším. A hlavně vím, že tím neskončí moje herecká éra,“ říká s úsměvem Petr Štěpán.
ViK!NG se začíná hrát v době, kdy pokladny MdB válcují Bídníci, představení legendárního muzikálu je na měsíce předem beznadějně vyprodané. To autory nestresuje, naopak je to pro ně výzva. „U Bídníků se na mnoho diváků nedostane, takže oni si pak rádi koupí ViK!NGa!“ dodává s nadsázkou Ondra za hlasitého smíchu kamarádů.
V Devíti křížích hraje Petr Štěpán padoucha Kudlu, Schenk s Ondrou se alternují v malé úloze faráře. Tentokrát vyšli v obsazení naprázdno. „Já jsem na to myslel. Říkal jsem si, že by to byl hezký moment, že by kluci zase byli i na jevišti. Ale pak mi přišlo, že jsou tam komplikované choreografie... “ vysvětluje režisér a přemítá, zda by kolegy ještě někam neupíchl. „Kuzmu byste mohli dělat! “ rozsvítí se mu oči.
Autor hudby se o roli ani moc nepral, protože věděl, kolik práce ho ještě během zkoušení čeká. „Abych se mohl raději soustředit na to hlavní, než takzvaně honit funkce,“ vysvětluje Schenk.
Jak chutná úspěch
Život jim změnil už muzikál Devět křížů. Někomu více, někomu méně, ale změnil.
„Mně dost. Za mnou kluci přišli, jestli nechci napsat hudbu do muzikálu, tak jsem řekl: Vůbec nevím, jak se to dělá, ale rozhodně to chci dělat. Dal jsem do toho úplně všechno,“ vzpomíná Schenk. Říkal si, že buď to vyjde, nebo ne. A ono to vyšlo. „Etablovat se tímto způsobem je na jednu stranu skvělé, na druhou stranu těžké. Chtěl bych samozřejmě sám sebe trumfnout, ale to je těžké,“ přiznává skladatel.
Miroslav Ondra coby řadový dramaturg MdB se po úspěchu Devíti křížů začal mnohem více zapojovat autorsky. „S Petrem už jsme spolu něco psali, ale pro tohle divadlo to bylo moje první,“ říká Ondra. „A naprosto upřímně se přiznám, že když mě potká úplně neznámý člověk a děkuje mi, že jsme napsali Devět křížů a že se mu to moc líbilo, tak mi to dělá velkou radost.“
Petr Štěpán coby autor už úspěch zažil. I jeho však Devět křížů velmi překvapilo. „Co se týče zkušeností a potom ohlasu, tak to bylo a je velké. Že si to vybere Česká televize na Den divadel v přímém přenosu – fakt dobrý,“ uznává.
Úspěšnost prvního společného díla je až neuvěřitelná. Někteří diváci přitom Devět křížů teprve teď objevují. Jiní se jich nedokážou nabažit. „Přijdou si znovu pro fotku a my na ně koukáme a ptáme se: Pokolikáté tady jste? Popatnácté. Takhle se snad nechodilo ani do kina na Hříšný tanec,“ směje se Petr Štěpán.
Jeho kamarádka z Židlochovic dokonce pravidelně pořádá výjezdy. „Vždycky se jí nahrnou lidi, ona pronajme autobus a vyrazí k nám do divadla. A pokaždé s nima jede, pokaždé na to kouká,“ kroutí hlavou herec.
„Studánka kreativity je prázdná“
Před premiérou ViK!NGa byla na všech patrná velká únava. Přesto se neodbytně vkrádá otázka: co bude dál?
„Po tom bojovém táboře, co jsem tady zažil, musím říct, že to byl pro mě takovej fičák... Předtím jsem si plánoval, co řeknu, jak budu pracovat, co všechno si připravím. Nic z toho se vlastně nestalo,“ odkrývá své pocity režisér ViK!NGa.
Plánuje, jak si po premiéře s Robinem a Mirkem dají pivo a... „Až si to zhodnotíme, uděláme si takovou mikro partnerskou evaluaci na chalupě v Orlických horách... “ přerušuje ho Ondra. „Kde proběhne brainstorming a tam si řekneme,“ pokračuje Štěpán a naznačuje, jak by mohla začít diskuse o jejich dalším společném projektu.
Ale rozhodně si budou potřebovat odpočinout. „Psaní hudby bylo 3,5 roku práce. Jsem po tvůrčí stránce fakt vyždímaný. Studánka kreativity je prázdná. Ona se bude zase pomaličku plnit, ale teď bych bral jenom bahno ze dna,“ uzavírá Robin Schenk.