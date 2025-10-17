„Byl jsem tady letos v červenci na výletě na motorce. Projížděl jsem českou krajinou, strašně se mi líbilo i Brno. Přemýšlel jsem, že bych se sem rád vrátil, ale netušil jsem, že to bude tak brzy,“ přiznal při setkání s novináři Nick Winton, jenž se na fascinující příběh na jevišti velmi těší.
Českou republiku navštěvoval již dříve se svým otcem. „Setkali jsme se s Václavem Havlem i dalšími prezidenty,“ připomněl. „Líbilo se mi tady tak moc, že jsem se rozhodl oženit v Praze a s potěšením musím konstatovat, že jsem stále ještě ženatý,“ usmíval se.
Jak známo, sir Nicholas Winton se svým mimořádným činem, kdy těsně před válkou vyjednal přesun a adopci v anglických rodinách pro 669 dětí, nikde nechlubil, nikomu o tom neřekl. Svět se o něm dozvěděl až o několik desetiletí později, když jeho žena náhodou objevila seznamy Kindertransportů.
„Čtyřicet let poté, co jsme byli v Anglii, zazvonil telefon a ozvala se jedna velmi slavná paní z televize. Říkala, že má sešit, který patří pánovi, který se jmenuje Nicholas Winton a v roce 1939 organizoval vlaky pro 669 dětí. A teď připravují setkání a chtějí, abych přišla,“ popsala velmi dobrou češtinou Milena Grenfell-Bainesová, jak zjistila, komu vděčí za život.
Její sestra Eva Paddocková v té době žila v Americe. Milena jí zavolala, ať se kouká na televizi. „Milena tam seděla s Nicholasem Wintonem. To bylo poprvé, co jsme se dozvěděli, kdo to vůbec je,“ vzpomínala žena a usilovně hledala správná česká slova.
|
Nicholas Winton: Anglický makléř, který desítky let tajil své hrdinství
Když pak s manželem přijela do Anglie, Wintona navštívili. „Jeho žena řekla mému manželovi, že jí pomůže s nádobím a já s Nicholasem máme jít do zahrady,“ popsala s úsměvem výjimečný den. Když mu na zahradě chtěla za vše poděkovat, jeho reakce ji překvapila. „Ne, ne, ne, to mě nezajímá. Řekni mi, co děláš teď, jakou máš rodinu, kde žijete,“ řekl jí. „A to byl typický Winton. Nicky byl otcem pro nás všechny,“ shrnula své dojmy Eva Paddocková.
Když elegantně oblečené sestry před novináře předstoupily, na první pohled si asi málokdo všiml, že obě mají na sobě bílé tričko s drobným potiskem. „Ta trička vznikla k premiéře filmu režiséra Matěje Mináče z roku 1999 Všichni moji blízcí, který ten příběh zachycuje. Jsou na nich jména všech zachráněných dětí,“ prozradila Milena Grenfell-Bainesová.
Na muzikál se těší, i proto, že má k hudbě blízko. „Už 40 let spolupracuji s liverpoolskou filharmonií, která už v Brně hrála, a jezdíme sem s přáteli,“ svěřila se.
Pomohl i při přesídlení z Ameriky do Anglie
Jako zástupce druhé generace „Nickových dětí“ přijela do Brna Anita Groszová, která s Nicholasem Wintonem strávila hodně času v závěru jeho života. Její otec Hanuš Grosz vyrostl v centru Brna. „Pocházel z asimilované židovské rodiny, otec byl lékař a doma se mluvilo česky i německy,“ začala své vyprávění.
Na konci roku 1938 začali tušit, že se situace zhoršuje, protože k nim začali přijíždět lidé třeba z Vídně, kteří prchali před tím, co se v Rakousku děje. Psali přátelům do zahraničí, aby našli někoho, kdo jim umožní odjezd ze země, ať už dětem, nebo celé rodině.
|
Wintonovo hrdinství uctí muzikál. Premiéru v Brně uvidí i zachránění lidé
Ze začátku nemohli nikoho sehnat, ale pak navázali kontakt se sestřenicí v té době budoucí britské královny Alžběty II. Když se jim podařilo dostat pasy a povolení od gestapa, jeli do Prahy, kde byl sraz dětí. „Můj otec byl s mladším bratrem v tom v pořadí druhém vlaku,“ upřesnila Anita Grosz.
Na nádraží do Prahy je doprovázela jen matka. Otec se omluvil, že nemůže opustit své pacienty, ale zřejmě jen nezvládl těžké loučení. Nikdo další z rodiny Groszových v Československu nepřežil. Byli buďto zavražděni, nebo skončili v některém z koncentračních táborů.
„Stejně jako Milena a Eva, ani můj otec dlouho nevěděl, komu vděčí za svou záchranu,“ připomněla Anita s tím, že i Hanuš Grosz Nicholase Wintona poznal až na památném londýnském setkání v roce 1989.
Ona sama později sama Wintona navštívila. „Jeho žena nám nabídla sušenky a čaj. A on pak říká: No tak, co chcete?,“ přiblížila Anita setkání se skromným prošedivělým mužem, se kterým ji následně pojilo velké přátelství. Wintonovi jí také pomohli, když se s rodinou rozhodla přesídlit z Ameriky do Anglie.
|
Wintonova skromnost nám komplikovala příběh, říká tvůrce muzikálu o záchraně dětí
„Pro nás je to úžasná situace, kdy se uzavírá kruh našich životů a příběhů. Chci poděkovat všem, kteří dali muzikál i setkání dohromady,“ složila Eva Paddocková poklonu divadelníkům i pořadatelům festivalu Meeting Brno, na jehož pozvání potvrdilo účast na premiéře i následné nedělní debatě v MdB nazvané Odkaz Nicholase Wintona dnes zhruba dalších 50 členů takzvané Nickyho rodiny.
Režisér Petr Gazdík na muzikálu Winton pracoval skoro půldruhého roku. Přiznal, že při krátkém vyprávění pozvaných hostů, jen stěží zadržoval slzy. A slíbil jim, že ačkoliv se svým týmem připravil muzikál, nebude to žádná „Broadway show“.