Na muzikál Winton přijely zachráněné děti i jeho syn. O díky moc nestál, vzpomínají

  17:22aktualizováno  17:22
Milena Grenfell-Bainesová a její sestra Eva Paddocková, za svobodna Fleischmanovy, v roce 1939 odjely z Československa jedním z vlaků, které odvážel do Anglie židovské děti ohrožené nacistickým terorem. Měly štěstí, dostaly se do jedné rodiny. V sobotu se v Městském divadle Brno (MdB) se svými blízkými zúčastní slavnostní premiéry muzikálu Winton o muži, jemuž vděčí za svůj život. Spolu s nimi v hledišti usedne i syn jejich zachránce Nicholase Wintona.

„Byl jsem tady letos v červenci na výletě na motorce. Projížděl jsem českou krajinou, strašně se mi líbilo i Brno. Přemýšlel jsem, že bych se sem rád vrátil, ale netušil jsem, že to bude tak brzy,“ přiznal při setkání s novináři Nick Winton, jenž se na fascinující příběh na jevišti velmi těší.

Českou republiku navštěvoval již dříve se svým otcem. „Setkali jsme se s Václavem Havlem i dalšími prezidenty,“ připomněl. „Líbilo se mi tady tak moc, že jsem se rozhodl oženit v Praze a s potěšením musím konstatovat, že jsem stále ještě ženatý,“ usmíval se.

Tisková konference v Městském divadle Brno před sobotní premiérou muzikálu Winton. Na snímku je Nick Winton mladší, syn Nicholase Wintona, a Milena Grenfell-Bainesová (vlevo) a Eva Paddocková (vpravo), které jako děti Nicholas Winton zachránil. (17. října 2025)
Tisková konference v Městském divadle Brno před sobotní premiérou muzikálu Winton. Na snímku je Eva Paddocková, kterou jako dítě Nicholas Winton zachránil. (17. října 2025)
Tisková konference v Městském divadle Brno před sobotní premiérou muzikálu Winton. Na snímku je Eva Paddocková, kterou jako dítě Nicholas Winton zachránil. (17. října 2025)
Tisková konference v Městském divadle Brno před sobotní premiérou muzikálu Winton. Na snímku jsou Milena Grenfell-Bainesová (vlevo) a Eva Paddocková, které jako děti Nicholas Winton zachránil. (17. října 2025)
Tisková konference v Městském divadle Brno před sobotní premiérou muzikálu Winton. Na snímku je Nick Winton mladší, syn Nicholase Wintona. (17. října 2025)
31 fotografií

Jak známo, sir Nicholas Winton se svým mimořádným činem, kdy těsně před válkou vyjednal přesun a adopci v anglických rodinách pro 669 dětí, nikde nechlubil, nikomu o tom neřekl. Svět se o něm dozvěděl až o několik desetiletí později, když jeho žena náhodou objevila seznamy Kindertransportů.

„Čtyřicet let poté, co jsme byli v Anglii, zazvonil telefon a ozvala se jedna velmi slavná paní z televize. Říkala, že má sešit, který patří pánovi, který se jmenuje Nicholas Winton a v roce 1939 organizoval vlaky pro 669 dětí. A teď připravují setkání a chtějí, abych přišla,“ popsala velmi dobrou češtinou Milena Grenfell-Bainesová, jak zjistila, komu vděčí za život.

Její sestra Eva Paddocková v té době žila v Americe. Milena jí zavolala, ať se kouká na televizi. „Milena tam seděla s Nicholasem Wintonem. To bylo poprvé, co jsme se dozvěděli, kdo to vůbec je,“ vzpomínala žena a usilovně hledala správná česká slova.

Nicholas Winton: Anglický makléř, který desítky let tajil své hrdinství

Když pak s manželem přijela do Anglie, Wintona navštívili. „Jeho žena řekla mému manželovi, že jí pomůže s nádobím a já s Nicholasem máme jít do zahrady,“ popsala s úsměvem výjimečný den. Když mu na zahradě chtěla za vše poděkovat, jeho reakce ji překvapila. „Ne, ne, ne, to mě nezajímá. Řekni mi, co děláš teď, jakou máš rodinu, kde žijete,“ řekl jí. „A to byl typický Winton. Nicky byl otcem pro nás všechny,“ shrnula své dojmy Eva Paddocková.

Když elegantně oblečené sestry před novináře předstoupily, na první pohled si asi málokdo všiml, že obě mají na sobě bílé tričko s drobným potiskem. „Ta trička vznikla k premiéře filmu režiséra Matěje Mináče z roku 1999 Všichni moji blízcí, který ten příběh zachycuje. Jsou na nich jména všech zachráněných dětí,“ prozradila Milena Grenfell-Bainesová.

Na muzikál se těší, i proto, že má k hudbě blízko. „Už 40 let spolupracuji s liverpoolskou filharmonií, která už v Brně hrála, a jezdíme sem s přáteli,“ svěřila se.

Pomohl i při přesídlení z Ameriky do Anglie

Jako zástupce druhé generace „Nickových dětí“ přijela do Brna Anita Groszová, která s Nicholasem Wintonem strávila hodně času v závěru jeho života. Její otec Hanuš Grosz vyrostl v centru Brna. „Pocházel z asimilované židovské rodiny, otec byl lékař a doma se mluvilo česky i německy,“ začala své vyprávění.

Na konci roku 1938 začali tušit, že se situace zhoršuje, protože k nim začali přijíždět lidé třeba z Vídně, kteří prchali před tím, co se v Rakousku děje. Psali přátelům do zahraničí, aby našli někoho, kdo jim umožní odjezd ze země, ať už dětem, nebo celé rodině.

Wintonovo hrdinství uctí muzikál. Premiéru v Brně uvidí i zachránění lidé

Ze začátku nemohli nikoho sehnat, ale pak navázali kontakt se sestřenicí v té době budoucí britské královny Alžběty II. Když se jim podařilo dostat pasy a povolení od gestapa, jeli do Prahy, kde byl sraz dětí. „Můj otec byl s mladším bratrem v tom v pořadí druhém vlaku,“ upřesnila Anita Grosz.

Na nádraží do Prahy je doprovázela jen matka. Otec se omluvil, že nemůže opustit své pacienty, ale zřejmě jen nezvládl těžké loučení. Nikdo další z rodiny Groszových v Československu nepřežil. Byli buďto zavražděni, nebo skončili v některém z koncentračních táborů.

„Stejně jako Milena a Eva, ani můj otec dlouho nevěděl, komu vděčí za svou záchranu,“ připomněla Anita s tím, že i Hanuš Grosz Nicholase Wintona poznal až na památném londýnském setkání v roce 1989.

Ona sama později sama Wintona navštívila. „Jeho žena nám nabídla sušenky a čaj. A on pak říká: No tak, co chcete?,“ přiblížila Anita setkání se skromným prošedivělým mužem, se kterým ji následně pojilo velké přátelství. Wintonovi jí také pomohli, když se s rodinou rozhodla přesídlit z Ameriky do Anglie.

Wintonova skromnost nám komplikovala příběh, říká tvůrce muzikálu o záchraně dětí

„Pro nás je to úžasná situace, kdy se uzavírá kruh našich životů a příběhů. Chci poděkovat všem, kteří dali muzikál i setkání dohromady,“ složila Eva Paddocková poklonu divadelníkům i pořadatelům festivalu Meeting Brno, na jehož pozvání potvrdilo účast na premiéře i následné nedělní debatě v MdB nazvané Odkaz Nicholase Wintona dnes zhruba dalších 50 členů takzvané Nickyho rodiny.

Režisér Petr Gazdík na muzikálu Winton pracoval skoro půldruhého roku. Přiznal, že při krátkém vyprávění pozvaných hostů, jen stěží zadržoval slzy. A slíbil jim, že ačkoliv se svým týmem připravil muzikál, nebude to žádná „Broadway show“.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Kulturní a kreativní centrum Litoměřice asi za 200 mil. Kč vítá děti i seniory

Kulturní a kreativní centrum v Litoměřicích za více než 200 milionů korun je hotové. Vzniklo ve zrekonstruovaném historickém objektu bývalého vojenského...

17. října 2025  17:35,  aktualizováno  17:35

Řidič v Plzni srazil matku s dítětem na tramvajovém ostrůvku, lekl se jiného auta

Osmapadesátiletý řidič vjel v pátek odpoledne na tramvajový ostrůvek v Plzni na Klatovské třídě. Srazil přitom ženu s malou čtyřletou holčičkou. Obě byly převezeny do nemocnice. Dle prvotních...

17. října 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

V Brně se ztratila pětiletá děvčátka. Policisté ukázali video z pátrání

Do hledání dvojice ztracených děvčátek v brněnské Líšni se ve čtvrtek odpoledne zapojili strážníci, policisté i řidiči MHD. Najít je se nakonec podařilo jednomu z velitelů bezpečnostních složek....

17. října 2025  18:22

Staré Město

Značky na přání na Starém Městě.

vydáno 17. října 2025  18:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letňanech se konal dvoudenní veletrh moderní energetiky Smart Energy Forum. Akce se věnovala fotovoltaice a řešení energetické soběstačnosti Česka. Součástí bylo setkání odborníků s uživateli...

vydáno 17. října 2025  18:14

Zalekli se náboru revizorů? Černých pasažérů je na linkách PID méně, než se čekalo

Odhadované ztráty na tržbách v souvislosti s nastupováním cestujících všemi dveřmi na některých středočeských linkách Pražské integrované dopravy (PID) jsou do čtyř procent. V září odhalili revizoři...

17. října 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Festival Kult úspěšně otestoval pro divadlo netradiční prostory v Ústí nad Labem

Improvizovaným představením Divadla Demago Jiřího Maryšky dnes končí 28. ročník festivalu Kult v Ústí nad Labem. Pořadatelé zavedli návštěvníky do prostor pro...

17. října 2025  16:25,  aktualizováno  16:25

Ombudsmani ve zdravotnictví chtějí posílit spolupráci se školami

Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR chce posílit spolupráci se středními zdravotnickými školami i univerzitami vzdělávajícími budoucí lékaře a zdravotnický...

17. října 2025  16:11,  aktualizováno  16:11

Muzeum na Tvrzi hlásí opět otevřeno. První výstavou je Zrcadla v krajině

Rekonstrukce povrchů v oblasti Tvrze uzavřela zkraje podzimu také žďárské Regionální muzeum. Od minulého týdne však již hlásí zařízení opět otevřeno, a to jak v hlavním sídle, tak v Moučkově domě se...

17. října 2025  17:42

Výstava ve Zlíně mapuje stoletou historii zlínské společnosti Centroprojekt

Činnost zlínské projektové a inženýrsko-dodavatelské společnosti Centroprojekt mapuje výstava v sídle společnosti v centru Zlína. Expozici Centroprojekt...

17. října 2025  15:51,  aktualizováno  15:51

Na muzikál Winton přijely zachráněné děti i jeho syn. O díky moc nestál, vzpomínají

Milena Grenfell-Bainesová a její sestra Eva Paddocková, za svobodna Fleischmanovy, v roce 1939 odjely z Československa jedním z vlaků, které odvážel do Anglie židovské děti ohrožené nacistickým...

17. října 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Divokej Bill: Hudba byla vždy největší součástí našich životů a vše jsme tomu podřizoval

Po dvou letech, kdy projela republiku křížem krážem, se kapela Divokej Bill rozhodla zakončit rok stylově, a to třemi výjimečnými večery. Brno, Praha a Plzeň se stanou místy, kde se potkají emoce,...

17. října 2025  17:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.