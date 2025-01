Muzikálový Dracula zazáří na halové tour

8:00

Legendární muzikálové zpracování příběhu proslulého transylvánského upíra přichází do Brna, a to hned dvakrát. Ve Winning Group Areně se Dracula při halové tour 2025 představí 13. a 14. ledna. Muzikál drží dosud nepřekonaný rekord v počtu diváků, kdy jej v letech 1995 až 1998 zhlédlo v bývalém Paláci kultury 1,2 milionu lidí. Letos navíc uplyne přesně třicet let od jeho prvního uvedení. Titulní role se stejně jako tehdy zhostí Daniel Hůlka. Představení začíná v 19.00 a zazní během něj všechny známé písně. Lístky jsou dostupné online.