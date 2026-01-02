Jihomoravské firmy zvýší platy a přidají benefity, třeba bezplatnou masáž

Karolína Kučerová
  9:32aktualizováno  9:32
Ohlédnutí za uplynulým rokem může na první dojem vypadat pro jihomoravský průmysl a pracovní trh pesimisticky. Několik tradičních podniků zavřelo, mezi nimi cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou, brněnská slévárna Heunisch nebo závod Otis v Břeclavi, který vyráběl eskalátory a výtahy. Na druhé straně však mnohé firmy přistoupily na významné investice a plánují letos rozšiřovat své působení, čímž zvýší i počet pracovních míst.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Platí to například pro Thermo Fisher Scientific vyrábějící elektronové mikroskopy nebo ABB, která se zaměřuje na technologie pro energetiku a automatizaci. Druhá jmenovaná společnost před více než měsícem začala stavět novou halu u Blučiny na Brněnsku, která by měla být hotová už v létě.

Nejde přitom o slibné výhledy jen pro ty, již se chtějí v tomto oboru uplatnit v budoucnu. Firma potěší i své stávající zaměstnance, kteří se dočkají nárůstu mezd o 4 až 4,5 procenta.

„Kolektivní smlouvu vždy uzavíráme na dva roky, ta současná tedy bude platit až do konce roku 2027,“ podotýká HR manažerka ABB pro Českou republiku Iveta Valentová s dovětkem, že jednání ohledně výše mezd však probíhají každoročně, a lze je tedy očekávat i letos.

Štědrá Masarykova univerzita

Právě nárůst platů do pěti procent je podle Petra Kostíka z Krajské hospodářské komory jižní Moravy letošním nejpravděpodobnějším scénářem u většiny zaměstnavatelů v kraji.

„Jen zhruba čtvrtina firem je zvýší v rozmezí od pěti do deseti procent. Největší růstové plány jsou ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, s nižší intenzitou v sektoru služeb. Mzdy v informačních technologiích narazily na určitou hranici růstu s méně dynamickým zvyšováním než v předchozích letech,“ komentuje současnou situaci.

U hranice pěti procent se drží také pekárna Penam, která má kromě centrály v Brně závody v nedalekých Rosicích, Břeclavi, Znojmě a Vojkovicích na Brněnsku. „Mzdy letos navyšujeme v průměru o čtyři procenta. Z toho dvě procenta jdou do základních mezd a další dvě procenta představují meziroční nárůst nad rámec základu,“ nastiňuje Daniel Heřmanský, mluvčí Agrofertu, pod nějž Penam spadá.

Břeclavský Otis končí s eskalátory, výroba se stěhuje do Číny. Propustí 200 lidí

Kolektivní vyjednávání podle něj proběhlo bez problémů a podařilo se jej uzavřít již v listopadu na první pokus. „Odpovědnost, stabilita i předvídatelnost výdělků jsou pro nás důležité. I proto jsme se chtěli se zástupci zaměstnanců domluvit včas, aby lidé předem věděli, s čím mohou letos počítat,“ dodává Heřmanský.

Stejného zvýšení se dočkají také zaměstnanci Dopravního podniku města Brna. „Zásadní změnou je i zrušení časových pásem u řidičů hromadné dopravy a přechod na nový, objektivnější a stabilnější systém odměňování, ve kterém mají všichni řidiči po zapracování stejnou hodinovou mzdu. Systém zvýší předvídatelnost výdělku a zároveň podpoří nábor nových řidičů,“ vyzdvihuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Zato někteří zaměstnanci Masarykovy univerzity si mohou polepšit až o deset procent. Ačkoliv je tam kolektivní smlouva uzavřena do roku 2028, vedení ke konci minulého roku začalo vyjednávat o její změně i o nárůstu mezd. „Jednání v současné chvíli vrcholí. Mluvíme o nárůstu pevné, tedy zaručené části mzdy, podle rozdílnosti pracovních pozic v rozmezí 5 až 10 procent. Cílem je růst mzdových tarifů v návaznosti na vývoj na trhu práce a posílení konkurenceschopnosti univerzity,“ sděluje její kvestor David Póč.

Těžký průmysl v brněnské Líšni končí. Páchnoucí slévárnu nahradí tři nové haly

Pokud půjde vše podle plánu, na jaře bude možné návrh předložit akademickému senátu univerzity a následně jej registrovat u ministerstva školství. Navýšení by pak mělo platit od 1. července.

Ve stejnou dobu by měli mít jasno o zvyšování mezd také v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku. V současné době směřuje odhad k jednotkám procent, konkrétní výši však zatím vedení řeší. „K valorizaci mezd u nás dochází během posledních let pokaždé během jara, takže předpokládáme, že nás nemine ani letos. Jedná se o potřebný krok k udržení zaměstnanců,“ říká mluvčí akvaparku Karolína Svobodová.

Podobně jsou na tom také v pivovaru Starobrno, jehož zaměstnanci se podrobnosti o zvyšování mezd dozvědí do konce prvního čtvrtletí.

Někde benefity škrtají, jinde jich přibývá

Kromě vyšších platů se firmy snaží pracovníky odměňovat i různými benefity. Kostík však upozorňuje na zavedení nových daňových pravidel a limitů, které obsahují snížení daňové výhody některých z nich. To může některé zaměstnavatele vést k jejich zrušení.

„U menších firem jsou častější úsporná opatření jako omezení nápojů zdarma, mobilních tarifů pro soukromé účely či příspěvků nad zákonný rámec. Některé firmy snižují i dobu nadstandardní dovolené či flexibilitu,“ podotýká.

Kdy padne milion? Aqualand Moravia má návštěvnický rekord, hitem byly Denní lázně

Podle Kostíka se to však týká jen určité části firem. Mnoho z nich poskytuje benefity svým zaměstnancům nadále bez omezení a někde je dokonce přidávají.

„U nás bude jejich seznam v letošním roce přesahovat 20 položek. Nově jsme přidali benefitní kartu pro každého zaměstnance nebo masáž zdarma v našem wellness,“ přibližuje Svobodová z Aqualandu. V Penamu pak navýší elektronické stravenky na 155 korun a příspěvek na penzijní pojištění na 900 korun měsíčně. „Jedná se o benefity, o které je mezi našimi zaměstnanci největší zájem,“ zdůvodňuje Heřmanský.









