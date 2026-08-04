Na Blanensku hořelo v pečovatelském domě. 11 lidí skončilo v péči záchranářů

Ve Velkých Opatovicích na Blanensku dnes večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Škoda je předběžně 2,5 milionu Kč. Na webu jihomoravských hasičů to uvedl jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
Hasiči o požáru dostali informaci krátce před 18:30, pod kontrolu ho dostali během 20 minut. "Objekt opustilo 25 osob, z tohoto počtu pomohli ze zakouřených prostor 15 osobám zasahující hasiči," uvedl mluvčí.
Po uhašení požáru hasiči z budovy vynesli ohořelý nábytek a prostory odvětrali přetlakovou ventilací. Na 2,5 milionu korun škodu předběžně vyčíslil vyšetřovatel. "Uchráněné hodnoty dosahují deset milionů korun. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření," napsal Mikoška.
Hasiči během zásahu vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči z Jihomoravského kraje a také jednotky z přilehlé oblasti Pardubického kraje.