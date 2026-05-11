Na brněnské náplavce se od června rozšíří nabídka občerstvení

Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení, městská část Brno-střed vybrala provozovatele tří prodejen na Rullerově nábřeží. Lidé si tak při procházce podél řeky Svratky budou moct koupit kávu, zmrzlinu, pečivo, pivo nebo víno, informoval média mluvčí radnice Michal Šťastný. Podniky by mohly otevřít v červnu. Později k nim přibude také kavárna.
Protipovodňovou ochranu v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici dokončilo město loni v létě, kdy získalo povolení k předčasnému užívání stavby. Projekt za 1,5 miliardy korun bez DPH trval tři a půl roku. Zásadním přínosem je možnost urbanistického rozvoje v okolí řeky Svratky. Brňanům investice přinesla i nové možnosti trávení volného času.
"Ve výběrovém řízení jsme předem nespecifikovali prodejní sortiment. Chtěli jsme tak dát příležitost co nejvíce zájemcům a mít možnost vybírat z co nejširší nabídky. Celkem jsme obdrželi 49 nabídek, z nichž hodnotící komise vybrala samostatně pro každou z obchodních jednotek nejlepší nabídku," uvedla místostarostka městské části Ludmila Oulehlová (ANO).
Každá z provozoven má vnitřní zázemí a venkovní zahrádku. "Předpokládáme, že podniky otevřou v průběhu června, jakmile dokončí vybavení interiérů a nezbytnou administraci. S veškerým vyřizováním dokumentace se provozovatelům snažíme maximálně pomoci, aby mohli prodávat co nejdříve," sdělil starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Městská část získala od města náplavku do správy v minulých měsících. Kromě výběru tří nových provozovatelů občerstvení také radnice zřídila na náplavce tržní místa pro stánkový prodej drobného občerstvení nebo veřejné toalety.
Na náplavce by měla být i kavárna, původně navržená jako provozní objekt. "V současné době dokončujeme prováděcí projekt a vyřizujeme souhlas stavebního úřadu se změnou využití. Následně objekt podstoupí nezbytné stavební úpravy a vybavení interiéru," dodal starosta. Kavárna by mohla podle něj otevřít ve druhé polovině letošního roku.
Hlavní část kavárny je v úrovni ulice Poříčí, kde nabízí prostor pro 60 hostů, navazující terasa má kapacitu 50 lidí. Ve spodním patře vznikne bar s výčepem. Obě patra propojí vnitřní schodiště a venkovní výtah pro handicapované.