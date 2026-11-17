Hlavní části shromáždění k výročí listopadových událostí na náměstí Svobody v Brně se zúčastnila navzdory deštivému počasí nejméně tisícovka lidí. Řečníci v projevech vyzdvihli odvahu lidí v roce 1989 a vybízeli k občanské odvaze a aktivitě i v současnosti. V 17:11 zazněla na náměstí Modlitba pro Martu v podání Anny Hřebíčkové z Divadla Polárka a poté i česká a slovenská hymna.
S projevem vystoupil například Marco Salvadori, držitel ceny Thálie za ztvárnění Nicholase Wintona, zachránce stovek dětí z Československa na začátku druhé světové války. Salvadori zdůraznil, že zlu se člověk musí postavit, dokud je čas, a že se má denně ptát, co je v jeho silách a možnostech.
"Každý den potkáváme své zkoušky lidskosti. Svoboda není hotové dědictví ve skle vitríny," řekl Salvadori, jenž působí v Městském divadle Brno.
Spisovatel Martin Reiner zdůraznil, že boj dobra se zlem nikdy nekončí a musí jej svést každá další generace, byť v různých podmínkách a okolnostech. "Střetávají se v něm silní a rovnocenní soupeři," řekl Reiner. Lidé podle něj nesmí polevit, aby nepřišli o svobodu a další práva vydobytá v roce 1989.
Dramaturg Národního divadla Brno Jaroslav Jurečka vyzdvihl odvahu těch, kteří se v roce 1989 zapojili do protestů proti komunistickému režimu. "Děkuji všem, kdo měli odvahu vzepřít se a být neposlušní," řekl.
Program na náměstí začal už ve 13:00. Lidé se na 17 stanovištích mohli zapojit do různých aktivit připomínajících odkaz 17. listopadu 1939 i 1989. Cílem bylo vytvořit atmosféru pospolitosti. Lidé kladli květiny a zapalovali svíčky okolo morového sloupu.
"Letošní oslavy jsme plánovali oproti předchozím letům v menším měřítku a téměř na jednom místě – abychom si byli symbolicky blíž a uvědomili si, že i přes rozdílné názory a pohledy na svět tvoříme jednu společnost a měli bychom k sobě hledat cesty," uvedl za organizátory Stano Čaban.
Mluvčí strážníků Jakub Ghanem po 17:00 uvedl, že na náměstí je nejméně 750 lidí. Postupně jejich počet ještě vzrostl, podle odhadu zpravodaje ČTK výrazně přesáhl tisícovku. Lidé zaplnili prostor mezi morovým sloupem a ústím Zámečnické ulice.
Po skončení shromáždění vyrazil z náměstí studentský lampionový průvod. Byli to právě studenti, kdo národu svítil v temných časech, podotkl prorektor Masarykovy univerzity Radim Polčák. "Měli bychom se snažit nést světlo do naší společnosti a nenechat ho zhasnout," doplnil předseda studentské komory akademického senátu Masarykovy univerzity Dominik Levíček.