Možnost pěstovat tři rostliny konopí pro vlastní potřebu je podle experta na drogovou politiku a vydavatele magazínu Legalizace Roberta Veverky krok správným směrem. Česku nicméně podle něj chybí edukace pěstitelů a regulovaný trh. Veverka to řekl ČTK při příležitosti konopného festivalu Growfest, který dnes začal v Brně. Cílem letošního ročníku je lidi informovat o tom, co legalizace obnáší.
Legislativa, která umožňuje osobám starším 21 let pěstovat pro své vlastní potřeby až tři rostliny konopí, vstoupila v platnost v lednu letošního roku. Nově je také možné držet doma až 100 gramů sušiny. Podle Veverky, který působí také jako předseda spolku Racionální regulace a je členem protidrogové komise hlavního města Prahy, změna legislativy ukázala, že konopí není až tak nebezpečnou rostlinou.
Ačkoli se však změnila legislativa, chybí podle Veverky lidem osvěta a informace. "Lidé pořád tápou. Mohou sice pěstovat až tři rostliny a držet 100 gramů konopí, otázkou ovšem je, v jakém momentu se oněch 100 gramů počítá. Když rostlinu sklidíte, je v ní voda a sklizeň může vážit 300 gramů, což už je přes povolený limit," řekl. Zároveň podle něj chybí více informací, jak rostliny správně pěstovat. Pěstitelé se podle Veverky totiž mohou dopustit řady chyb, které sklizeň znehodnotí.
Expert zároveň uvedl, že ne všichni mají z různých důvodů možnost konopí si sami vypěstovat. Jedním z řešení by podle něj mělo být ustanovení regulovaného trhu. "Konopí je obchodovatelnou komoditou. Ve chvíli, kdy to přísně regulujete, můžete to prodávat jenom ve specializovaných prodejnách, sníží se dopady černého trhu a zákazník dostane konopí v garantované kvalitě, pokud si jej sám vypěstovat nemůže," řekl Veverka.
Podle něj je třeba komplexní regulace, která by nejen garantovala ochranu spotřebitele, ale zároveň by umožnila sběr dat, aby bylo patrné, po jakém konopí je ve společnosti poptávka. "Na základě toho by se mohly hledat další regulace," doplnil.
Možnost pěstovat tři rostliny konopí ocenil při jedné z přednášek na festivalu i vedoucí výzkumník z pěstírny léčebného konopí ve Fakultní nemocnici u sv. Anny Václav Trojan. Zároveň vyzval lidi k tomu, aby užívali konopí pouze v souladu s legislativou, tedy k samoléčbě.