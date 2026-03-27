Na brněnském výstavišti začal konopný festival, nabídne přednášky i poradnu

Na brněnském výstavišti v pavilonu E dnes začal třetí ročník konopného festivalu Growfest. Podle organizátorů je to první velká akce od doby, kdy bylo zlegalizováno pěstování tří rostlin konopí. Cílem letošního ročníku je ukázat, co všechno tato legalizace obnáší, informoval média pořadatel festivalu Kamil Fornůsek. Festival potrvá do neděle 29. března.
Na akci dorazí více než 80 vystavovatelů. Budou nabízet konopnou kosmetiku, semena rostlin nebo představovat pěstební technologie. Ochutnat lidé mohou škálu výrobků s příměsí konopí, například pivo, sýry, čokoládu či sušenky. Na programu je také poradna pro pěstitele a návštěvníci si budou moct nechat zanalyzovat své kytky. Na večer pořadatelé připravili hudební program.
Odborná konference HiSeeds nabídne přednášky odborníků, kteří představí například možnosti využití konopí v lékařství či ve stavebnictví. Řečníci se také zaměří na změny v legislativě nebo ukážou, co si lze z vypěstovaného konopí vyrobit.
Diana Kovalčuková za pořadatele ČTK řekla, že na festivalu očekávají až 10.000 lidí z řad odborníků i laiků. "Návštěvnost zřejmě v pozitivním směru ovlivní nedávné umožnění pěstování tří kytek konopí. I vystavovatelé měli větší chuť být součástí veletrhu," uvedla.
Vstup na veletrh a konferenci je pro registrované návštěvníky zdarma. Návštěvníci bez registrace zaplatí 50 korun. Platí se také za vstup na hudební program. Bližší informace naleznou zájemci na stránkách festivalu.
Od ledna letošního roku vstoupila v platnost nová legislativa, která umožňuje osobám starším 21 let pěstovat pro vlastní potřebu tři rostliny konopí. Nově je také možné legálně držet doma 100 gramů sušiny.