Na Brněnsku hořelo hospodářské stavení, zřejmě po úderu blesku

V Řícmanicích na Brněnsku hořelo dnes ráno hospodářské stavení, příčinou vzniku požáru byl zřejmě úder blesku. Předběžně vyčíslená škoda je deset milionů korun, a to i kvůli umístěné solární elektrárně. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. V kraji byly v noci na dnešek bouřky se silným větrem.
Požár dostali hasiči nahlášený v 07:23, šlo o dřevěnou hospodářskou budovu. Událost byla bez zranění, předběžná výše škody je deset milionů. "Vyšší škoda je způsobená i přítomností fotovoltaiky a také materiálem uskladněným v té budově," uvedl mluvčí.
Bouřky se silným větrem v Jihomoravském kraji v noci na dnešek lámaly stromy. Hasiči také odčerpávali vodu. Do dnešních 07:30 vyjížděli k více než 30 událostem. Na Blanensku v úterý padaly až pěticentimetrové kroupy. V kraji mnoho dní panují vysoké teploty, meteorologové několik dní po sobě zaznamenali teplotní rekordy.