Na Brněnsku se čelně střetly dva vozy, jeden člověk při nehodě zemřel

U Pohořelic na Brněnsku se dnes odpoledne čelně střetly dva vozy, jeden člověk při nehodě zemřel. ČTK to řekly mluvčí policie Petra Hrůzová a záchranné služby Michaela Bothová. Silnice 52 mezi Brnem a Vídní je kvůli nehodě uzavřená, objízdná trasa je přes přilehlou Novou Ves.
Nehoda se stala kolem 12:30. "Šlo o čelní střet dvou osobních vozů, kdy jeden z vozů přejel do protisměru," uvedla Hrůzová. Policie okolnosti nehody vyšetřuje.
Záchranná služba jednoho člověka resuscitovala. "Bohužel přes veškerou naši péči se nepodařilo obnovit jeho životní funkce," uvedla Bothová. Doplnila, že nikoho dalšího záchranáři v péči neměli.
Web Dopravniinfo.cz odhaduje, že by omezení v místě mohlo skončit kolem 16:30.