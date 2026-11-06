Na brněnský Comic-Con zamíří představitel hobita Smíška i Ondřej Vetchý

Pátý ročník festivalu Comic-Con Brno & Junior navštíví herci známí z Pána prstenů, Hvězdné brány nebo Star Treku. Přijede například britský herec Dominic Monaghan, filmový představitel hobita Smíška. Z českých herců bude na akci protagonista mnoha českých filmů, pohádek a seriálů Ondřej Vetchý, uvedli pořadatelé v tiskové zprávě. Akce bude od 13. do 15. listopadu v pavilonu E brněnského výstaviště.
Festival oslaví 25 let od vzniku filmové trilogie Pán prstenů, kterou podle fantasy románu Johna Ronalda Reuela Tolkiena natočil režisér Peter Jackson. Díky tomu se na výstavišti potkají představitelé tří postav. Monaghana doplní ještě David Wenham, jenž hrál gondorského kapitána Faramira, a Miranda Ottová, která ztvárnila bojovnici Éowyn.
Příznivci sci-fi se mohou těšit na Amandu Tappingovou a Katie Stuartovou ze seriálu Hvězdná brána. Ze zahraničí dorazí také Brian Thompson, jenž účinkoval v mnoha seriálech včetně Star Treku.
"Chceme, aby si na své přišli milovníci sci-fi, fantasy, filmů, seriálů i českých pohádek," uvedl za pořadatele Pavel Renčín. Programový ředitel festivalu Václav Pravda doplnil, že vedle světových hvězd fantasy a sci-fi pořadatelé zvou i osobnosti české tvorby, které mají diváci rádi a jejichž příběhy tvoří součást kulturní paměti.
Doprovodný program je zaměřený na významná jubilea. Festival připomene 60 let sci-fi série Star Trek za účasti herců Roberta Picarda a Gates McFaddenové, ale také deset let od vzniku satirického seriálu Kosmo. Dorazí zástupci tvůrčího týmu v čele s autorem námětu Tomášem Baldýnským. České pohádky zastoupí Sabina Laurinová a Michaela Kuklová, děti potěší výstava originálních kostýmů z pohádek jako Šíleně smutná princezna nebo Princ a Večernice.
Program doplní rozsáhlá videoherna, desítky přednášek, autogramiády i dětská akce KinderCosplay. Současně s Comic Conem se koná na výstavišti také knižní veletrh Kniha Brno.