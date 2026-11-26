Obec neodpovídá za černou skládku jen proto, že leží na jejím území, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Poprvé se zabýval otázkou, zda lze obci uložit povinnost odstranit komunální odpad z pozemku jiného vlastníka, přestože obec skládku nezaložila, neprovozovala ani neurčila místo k ukládání odpadu. Přijatý právní závěr má význam pro řešení obdobných sporů o ilegální skládky a staré ekologické zátěže, uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
Vlastník pozemků ve Velké Chuchli se domáhal toho, aby město Praha odstranilo na své náklady odpad uložený na jeho parcelách. Skládka vznikala neřízeně od 60. let minulého století a ukládání odpadu skončilo v roce 1986. Později byla skládka rekultivována navezením zeminy a osázena zelení. Praha pozemky ke skládkování nikdy neurčila, skládku sama nezaložila ani neprovozovala a nebylo zjištěno, že by na ni odpad ukládala.
NS dovolání vlastníka pozemků zamítl. Obec je možné považovat za původce a vlastníka komunálního odpadu pouze tehdy, pokud je odpad odložen na místě k tomu určeném. Pokud jde o černou skládku nebo o ukládání odpadu mimo obecní systém, odpovědnost za jeho odstranění nepřechází automaticky na obec. Praha proto v posuzovaném případě nebyla ani rušitelem vlastnického práva, kterému by bylo možné uložit odstranění skládky podle občanského zákoníku.
NS současně odmítl výklad, podle něhož by obec odpovídala za veškerý komunální odpad odložený kdekoliv na jejím území. Takový závěr by nepřiměřeně zbavoval odpovědnosti skutečného původce odpadu a přenášel náklady na obec. Rozhodnutí neurčuje, kdo má skládku ve Velké Chuchli odstranit. Soud se zabýval pouze případnou odpovědností města.
"Rozsudek je významný zejména pro obce a městské části, vlastníky pozemků zatížených starými skládkami, soudy, advokáty a orgány ochrany životního prostředí. Vyjasňuje hranice odpovědnosti obcí za historické ekologické zátěže a rozlišuje mezi odpadem řádně odloženým v obecním systému a odpadem nelegálně uloženým na černé skládce," uvedla Tomíčková.