Na čtyřech místech v Brně vystavují čerství absolventi fakulty výtvarných umění

Na čtyřech místech v Brně vystavují svou tvorbu čerství absolventi a absolventky Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického (VUT). Kromě obvyklého prostoru v Domě pánů z Kunštátu zaplnili také nově otevřené Centrum VUT Tržnice na Zelném trhu a Galerii mladých v Radnické ulici. Výstava nazvaná Hvězdná soustava zasahuje také na hrad Špilberk. Potrvá do 26. července, oznámila ČTK mluvčí brněnské techniky Kamila Šmídková.
Kurátoři Šimon Kadlčák a Tereza Vinklárková přistupují k letošní diplomantské výstavě jako k jedinečné konstelaci uměleckých osobností. Výstava podle nich zachycuje okamžik, kdy se po letech studia formují samostatné autorské hlasy a vydávají se po vlastních cestách. Vystavuje 39 diplomantek a diplomantů ze 17 ateliérů volného umění a designu.
Vedle výrazné rozmanitosti témat, médií a přístupů výstava podle kurátorů odhaluje také nenápadné souvislosti, sdílené zájmy a hodnoty, které mezi jednotlivými díly vznikají. Pro letošní ročník vznikl i specifický navigační systém založený na šesti metaforických živlech. Propojují díla napříč médii i tématy a umožňují návštěvníkům objevovat nečekané souvislosti mezi jednotlivými projekty.
"Při přípravě výstavy jsme hledali způsob, jak zachytit diverzitu diplomantských projektů, aniž bychom ji redukovali na oborové či mediální kategorie. Živly fungují jako metafora sdílených nálad, témat a sil, které mezi jednotlivými díly vznikají. Teprve jejich vzájemná rezonance vytváří celek – hvězdnou soustavu," popsali kurátoři.
Pestrost letošního ročníku se odráží také ve struktuře výstavy, která je rozprostřena mezi čtyři odlišné prostory. Hlavně kontrast mezi renesančním Domem pánů z Kunštátu a funkcionalistickou budovou bývalé městské tržnice podtrhne rozmanitost vystavených prací i autorských přístupů, míní kurátorská dvojice.