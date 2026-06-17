Na D1 u Brna narazila dodávka do stojící Tatry, kterou řidič vleže opravoval

Nehoda nákladního auta a dodávky dnes po 12:30 zastavila na dvě hodiny provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi exity Brno-západ a Kývalka. Do stojícího nákladního auta, pod kterým ležel řidič a věnoval se opravě, narazila dodávka. Její řidič utrpěl středně těžké zranění. ČTK to řekly mluvčí jihomoravských policistů Petra Hrůzová a záchranářů Michaela Bothová.
"Řidič nákladní Tatry zastavil na dálnici, ležel pod vozem a opravoval jej. Do stojícího auta narazila dodávka," popsala nehodu Hrůzová.
Zraněného řidiče dodávky přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Brno. "Druhého muže záchranáři po zemi převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění," doplnila Bothová.
Dálnice zůstala uzavřená do 14:30, kdy policisté otevřeli levý jízdní pruh, o hodinu později už byla průjezdná kompletně. Před místem nehody se ale vytvořila 25 kilometrů dlouhá kolona.