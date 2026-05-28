Na dvou linkách v Brně budou jezdit o víkendech retro tramvaje a trolejbusy

Retro tramvaje a trolejbusy začnou od soboty jezdit na dvou linkách brněnské hromadné dopravy. Dopravní podnik města Brna (DPMB) nasadí o víkendech na trolejbusovou linku 32 čtyři vozy z 90. let a první dekády tohoto století a na tramvajovou linku 10 tři retrovozy K2, T2 a T3. Od července pak začne znovu jezdit také historická linka H4, která nabízí víkendové svezení předválečnou tramvají zvanou Dřevák. Dopravní podnik o tom informoval v tiskové zprávě.
"I letos chceme nabídnout našim cestujícím možnost zpestřit si cestu po městě svezením v retro a historických tramvajích a trolejbusech. Právě pro podobné příležitosti naši sbírku retro vozů spravujeme a rozšiřujeme,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
Retro vozy na pravidelných linkách budou o víkendech jezdit do konce října, historická linka H4 pak bude cestující vozit od července do září.