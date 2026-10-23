Na fasádu domu v centru Brna se dnes vrátí nápis Stern, zmizel za protektorátu

Na fasádu domu v Minoritské ulici v centru Brna se dnes po více než 80 letech vrátí nápis Stern. Kdysi lákal kolemjdoucí do obchodního domu s porcelánovým a skleněným zbožím židovské rodiny Sternových. Zmizel však za protektorátu. Slavnostního odhalení se zúčastní potomci rodiny, kteří nyní žijí v zahraničí.
Současný vlastník domu s obnovou nápisu souhlasil. Grafické studio jej vytvořilo a zámečník vyrobil podle původní předlohy zdokumentované na fotografiích. V přízemí domu je teď supermarket.
Do Brna dnes zavítají také potomci rodin Wittal a Stiassni ze Spojených států a Velké Británie. Jejich předkové před válkou žili v Hroznové ulici, stejně jako Sternovi.
"Na této návštěvě je nejsilnější skutečnost, že nejde pouze o návrat tří různých rodin. Vrací se k nám potomci lidí, kteří kdysi žili jako sousedé v jedné ulici. Jejich rodiny byly z Brna násilně vytrženy a jejich potomci dnes žijí tisíce kilometrů od sebe," uvedl krajský zastupitel Michal Doležel (dříve TOP 09), který dlouhodobě mapuje osudy rodin i domů spjatých se židovskou a německojazyčnou historií Brna.
Součástí dnešního programu je také pokládání kamenů zmizelých před třemi domy v Hroznové ulici a beseda s rodinami ve vile Stiassni. "Po více než 80 letech se společně vracejí do míst, kde jejich rodinné příběhy začínaly. Chceme jim ukázat, že Brno na jejich rodiny nezapomnělo a že je stále považujeme za součást příběhu a identity našeho města," doplnil Doležel.
Do osudů všech tří rodin zasáhl nástup nacismu. Rodina Stiassni už v roce 1938 svůj domov opustila a emigrovala. Wittalovi a Sternovi zůstali v Brně. Krátce po okupaci zabavilo jejich domy gestapo. Wittalovi byli posléze deportováni do koncentračních táborů a Emil Stern si před nařízeným transportem vzal dobrovolně život. Jeho synovi Erichovi se s manželkou a dvěma dětmi podařilo uniknout z Evropy do Šanghaje.