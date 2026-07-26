Na Hádecké planince u Brna obnovují ochránci původní step, vrátí se tam i pastva

Zarostlou část Hádecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchideje či motýl jasoň dymnivkový. ČTK to řekl Vilém Jurek z organizace Rezekvítek, která se o oblast stará. Národní přírodní rezervace Hádecká planinka je součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras, má rozlohu kolem 80 hektarů.
Opatření reagují na to, že z české krajiny vlivem přirozeného zarůstání postupně mizí cenné stepní louky. Zásahy ochránců se dotknou zhruba šesti hektarů území. Dva hektary tvoří otevřené plochy zpola zarostlé keři, ty ochránci přírody už vyřezali. Ve zbývajících částech se bude plocha lesostepí nově rozšiřovat do míst, kde je dnes hustá džungle.
"V místech, kde budeme lesostepi nově obnovovat, půjdeme do radikálních výřezů. Redukovat budeme téměř 80 procent současného zastoupení dřevin," uvedl Jurek. Výsledkem mají být světlé lesy s bohatým travnatým podrostem.
Projekt je rozdělen do několika etap, aby se krajina neotevřela celá naráz. Po úvodní fázi budou ochránci pokračovat v dalším vyřezávání letos na podzim. Klíčový moment ale nastane příští rok. "Vyřídili jsme potřebná povolení od orgánu ochrany lesů na krajském úřadě a po mnoha desetiletích navrátíme na Hádeckou planinu pastvu ovcí," uvedl Jurek. Pastva se stane trvalou součástí následné péče o oblast.
Cílené prosvětlení doubrav má vytvořit optimální podmínky pro mnoho ohrožených organismů. Světlo a prostor v podrostu pomohou kriticky ohroženým druhům rostlin i zvířat. Ekologové chtějí podpořit vzácné orchideje, hadinec nachový či motýla jasoně dymnivkového, kterému hrozí vyhynutí. Místo by mělo poskytnout útočiště i ještěrce zelené, která je největším druhem ještěrek v Česku.
Území, na kterém odborníci zasahují, tvoří asi třináctinu celkové rozlohy Hádecké planinky. Projekt obnovy potrvá do roku 2029, následná údržba a pastva budou pokračovat i v dalších letech.