Na samotě Havlov u Žďárce na Brněnsku, kde žil jako dítě prezident Václav Havel, vznikne památník pobytu rodiny Havlových. Areál vlastní podnikatel Zdeněk Šoula. V den 15. výročí Havlova úmrtí, v pátek 18. prosince, odhalí nejen sousoší Havlových prarodičů s malým Václavem a jeho bratrem Ivanem, ale také opravenou hájenku, která je jediným pozůstatkem bývalého sídla Havlových. Šoula to řekl v rozhovoru pro ČTK.
Na ostrohu nad řekou Bobrůvkou si Havlovi postavili letní sídlo v roce 1908. Za druhé světové války a krátce po ní v něm jako děti žili Václav a Ivan Havlovi, kteří chodili do školy ve Žďárci. V roce 1958 se museli Havlovi na nátlak komunistů letního sídla vzdát a to přešlo do majetku strojírenské společnosti TOS Kuřim. Šoula areál koupil v roce 2002.
"Původní dřevěnice Havlových už tady nestála. Celý areál sloužil k výcviku Lidových milicí a potom jako rekreační zařízení i jako pionýrský tábor. Hájenka, která tu zůstala, sloužila jako ubytování pro hosty," uvedl Šoula. V době, kdy areál koupil, vlastnili hájenku napůl Václav a Ivan Havlovi, pozemek pod domem ale patřil Šoulovi. Hájenka byla roky nevyužívaná a chátrala. Po delším jednání se podnikateli podařilo s rodinami obou bratrů domluvit na odkupu hájenky.
"Původně jsem areál kupoval pro svou rodinu a přátele a dlouho jsem jej tak využíval. Loni jsme ale otevřeli hotel Havlov a jezdí k nám i školy v přírodě. V bývalé stodole hájenky, kterou jsem kompletně rekonstruoval a zařídil dobovým nábytkem, tak vznikne učebna moderních dějin, na které v osnovách škol nezbývá čas. Zároveň se tam lidé dozví o působení Havlových na Havlově," poznamenal Šoula.
V den 15. výročí úmrtí Václava Havla na Havlově odhalí Památník pobytu rodiny Havlových, který bude zahrnovat sochu Havlových prarodičů s malým Václavem a Ivanem v životní velikosti i samostatnou sochu Václava Havla. Autora i podobu soch nechce až do jejich odhalení zveřejňovat.