Na jihu Moravy bylo dnes nejtepleji ve Strážnici, 39,1 stupně Celsia

Na osmi meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes počasí přepsalo teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu odborníci naměřili znovu ve Strážnici, a to 39,1 stupně Celsia. ČTK to sdělila Barbora Kučerová z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Brně.
Z osmi dnes pokořených teplotních rekordů pocházely dva z roku 2022, a to právě ten ve Strážnici, naměřené maximum pro dnešní den bylo dosud 34,5 stupně Celsia. Ze stejného roku byl rekord také v Lednici, a to 34,8 stupně Celsia, přepsalo jej dnešní maximum 38,9 stupně Celsia.
Dalších šest nových rekordů přepsalo maximální hodnoty z roku 1994. V Brně-Žabovřeskách dnes stanice naměřila 38,9 stupně Celsia, dosud byl rekord rovných 35 stupňů Celsia. Hodnotu 38 stupňů Celsia překročila dnešní maximální teplota ještě v Kuchařovicích na Znojemsku, a to o tři desetiny stupně Celsia. Rovných 38 stupňů stačilo na nový rekord v Pohořelicích na Brněnsku a Brně-Tuřanech, v Troubsku je nový rekord pro dnešní den 37,8 stupně Celsia a v Ivanovicích na Hané 37,4 stupně.
Dnešní noc bude na jihu Moravy tropická s teplotami 22 až 19 stupňů Celsia, v noci bude postupně ubývat oblačnosti.
Vysoké teploty očekávají meteorologové v kraji i v úterý, a to 33 až 36 stupňů Celsia, večer by mělo přibývat oblačnosti, mohou se tvořit přeháňky a bouřky. Ty mohou být silné s přívalový deštěm a kroupami.