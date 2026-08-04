Na jihu Moravy padaly teplotní rekordy, dvě stanice naměřily přes 40 stupňů

Teplotní rekordy dnes na jihu Moravy padaly na všech stanicích, které měří více než 30 let. Nejtepleji bylo dnes ve Strážnici na Hodonínsku. Nejenže tam padl rekord pro dnešní den z roku 2013, stanice také poprvé zaznamenala na Moravě den s teplotou nad 40 stupňů a přepsala i dosavadní maximum z pondělí. Hranici 40 stupňů překonala i stanice v Dyjákovicích na Znojemsku. Většina rekordů byla z roku 2003, sdělila ČTK Jitka Kučerová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve Strážnici teploměr už ve 13:40 ukázal hodnotu 40,3 stupně Celsia. Postupně teplota stoupla až na 40,9 stupně. Ve stejný den před 13 lety tam meteorologové naměřili rovných 36 stupňů. V Dyjákovicích bylo 40,1 stupně, čímž byl rekord pro 4. srpen z roku 2003 překonán o více než pět stupňů.
Jen o něco méně bylo v Lednici na Břeclavsku nebo v Kuchařovicích na Znojemsku. Tam teplota překonala rekord z roku 1974. Stanice v Brně-Tuřanech naměřila 38,9 stupně, což je o více než čtyři stupně více než dosavadní rekord pro tento den. Shodných 38,8 stupně bylo v brněnských Žabovřeskách a v Troubsku na Brněnsku, rekordy z roku 2003 teploty překročily o tři, respektive čtyři stupně.
Necelých 39 stupňů bylo i v Pohořelicích na Brněnsku nebo v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku. S teplotou 37,8 stupně překonala o rovné čtyři stupně dosavadní rekord pro tento den i stanice v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku.
Ve středu se předpokládají teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů. Ve čtvrtek by měly teploty klesnout na 27 až 32 stupňů, nicméně ve východní části Moravy a Slezska bude stále přetrvávat tropické počasí s teplotami 32 až 37 stupňů. Až odpoledne a večer má přibývat oblačnosti a mají se objevit přeháňky a bouřky, které přinesou ochlazení. V pátek se mají teploty dostat níže, na 24 až 28 stupňů a na východě mají být okolo 22 stupňů.