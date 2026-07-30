Na jihu Moravy padlo osm teplotních rekordů, nejtepleji bylo ve Strážnici

Na jižní Moravě dnes padlo osm teplotních rekordů. Všechny byly z roku 1994. Nejtepleji bylo dnes ve Strážnici na Hodonínsku, kde nový rekord pro dnešní den činí 37,5 stupně Celsia. Je to o 1,9 stupně víc než před 32 lety. ČTK to sdělila Andrea Kvapilová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
O půl stupně méně než ve Strážnici bylo dnes v Lednici na Břeclavsku. Dosavadní rekord pro 30. červenec činil 35 stupňů. V Brodě nad Dyjí na Břeclavsku bylo 36,9 stupně, což je o půl stupně více než v roce 1994. Dosud nejvyšší teplota pro dnešní den v Dyjákovicích na Znojemsku byla 35 stupňů, dnes tam teploměr ukázal 36,8 stupně Celsia. Jen o 0,2 stupně méně bylo v Kuchařovicích na Znojemsku. Před 32 lety tam meteorologové 30. července naměřili 34,6 stupně.
Stanice v Pohořelicích na Brněnsku zaznamenala teplotu 36,2 stupně, čímž byl rekord z roku 1994 překonán o necelý stupeň. V Troubsku na Brněnsku a v brněnských Tuřanech bylo 36,1 stupně. V prvním případě byl 32 let starý rekord překonán o 1,8 stupně, ve druhém o rovný jeden stupeň.
Na pátek meteorologové předpovídají, že by teploty v Jihomoravském kraji mohly dosáhnout 36 až 39 stupňů Celsia. Tropické teploty ukazuje i víkendová předpověď. V sobotu lze dle meteorologů očekávat teploty až 36 stupňů Celsia, v neděli 34 stupňů. Objevit by se mohly přeháňky nebo bouřky.