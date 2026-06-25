Na jihu Moravy padlo sedm teplotních rekordů, v Brně-Žabovřeskách bylo 35 stupňů

Na sedmi meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes teplota překonala dosavadní rekord pro 25. června. Na šesti z nich překonaly teploty rekord z roku 2016. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové v brněnských Žabovřeskách, kde bylo 35 stupňů Celsia. ČTK to dnes sdělil Mojmír Martan z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
V Brně-Žabovřeskách padl i rekord pro tento den. Před deseti lety tam meteorologové naměřili 34,7 stupně Celsia. Rekord z roku 2016 překonala i stanice v Lednici na Břeclavsku, dnes tam meteorologové naměřili 34,9 stupně Celsia, o 1,7 stupně Celsia více než v roce 2016. Rekord ze stejného roku překonala i stanice v Troubsku na Brněnsku, dnes tam bylo 34,6 stupně.
O 0,6 stupně Celsia překonala dnešní teplota rekord z roku 2016 ve Strážnici na Hodonínsku, kde dnes stanice naměřila 34,5 stupně. Dosavadní nejvyšší teplotu z roku 2016 pro tento den překonaly i teploty v Pohořelicích na Brněnsku, kde bylo 34,3 stupně Celsia a v Brně-Tuřanech, kde meteorologové naměřili 33,6 stupně. V Kuchařovicích na Znojemsku dnešní teplota 34,5 stupně Celsia překonala loňský rekord 33,2 stupně Celsia.
V pátek by měly teploty v Jihomoravském kraji podle meteorologů dosáhnout 33 až 36 stupňů Celsia. Tropické teploty očekávají meteorologové i o víkendu. V sobotu teploty podle předpovědi vystoupají na 34 až 38 stupňů Celsia, v neděli na 36 až 40 stupňů.