Záchranáři v Jihomoravském kraji zasahovali ve čtvrtek kvůli sněžení u zhruba 20 dopravních nehod, z nichž několik skončilo těžkými zraněními. Ošetřovali také chodce po pádech na zledovatělých nebo mokrých chodnících, nejčastěji šlo o úrazy končetin, hlavy či hrudníku. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Na jihu Moravy ve čtvrtek vydatně sněžilo, dozvuky sněžení se čekají i dnes dopoledne.
Záchranáři se zabývali i nehodami cyklistů, upozorňují, že tento charakter počasí není pro jízdu na kole vhodný.
"Náš krizový štáb je neustále v pohotovosti, sledujeme situaci a navýšili jsme počty posádek. Žádáme starší lidi a také ty s pohybovým omezením, aby nevycházeli, pokud to není nezbytně nutné," uvedla Bothová.
Sněžit na jihu Moravy začalo ve čtvrtek dopoledne, dopravu vydatnější sněžení komplikovalo především později odpoledne a večer. Spoje MHD v Brně jezdily s různě velkým zpožděním a některá místa nešlo kvůli zasněženým ulicím či dopravním nehodám obsloužit. Nejezdila ani řada krajských autobusových spojů, ať v celé trase, nebo v její části. Kolem 18:00 policie evidovala okolo 100 nehod a hlášení kvůli počasí.
Meteorologové pro kraj ještě na dnešní ráno a dopoledne předpovídají místy sněžení, které bude postupně ubývat. V Brně před 8:00 kvůli sněžení znovu vyjely sypače, jak informoval provozní ředitel společnosti Brněnské komunikace Jan Klištinec.