Na jižní Moravě dnes padaly teplotní rekordy, nejvyšší byl 36,9 stupně Celsia

Na jižní Moravě dnes naměřily shodnou nejvyšší teplotu meteorologické stanice v Brně-Žabovřeskách a v Lednici, a to 36,9 stupně. V obou případech to znamenalo překonání pouze rok starého rekordu, jenž byl o více než stupeň nižší. Všechny překonané rekordy pocházely z loňska, pouze v Ivanovicích na Hané byl starý sedm let, napsala ČTK Barbora Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Ve Strážnici, kde se nyní koná Mezinárodní folklorní festival, bylo 36,6 stupně, o desetinu méně v Pohořelicích. Shodně 36,3 stupně bylo v Troubsku a Kuchařovicích, v Brně-Tuřanech 35,7 stupně a v Ivanovicích 34,9 stupně.
Vlna veder už v tomto týdnu několikrát přepisovala tabulky rekordů a meteorologové očekávají, že ještě teplejší budou oba víkendové dny, kdy se teploty mají blížit ke 40 stupňům a není vyloučeno, že tuto hodnotu přesáhnou. Dosavadní červnový rekord na jižní Moravě pochází z 22. června 2000, kdy bylo v Brně-Žabovřeskách 38,2 stupně. Absolutní krajský rekord pochází z 8. srpna 2013, kdy bylo v Brodě nad Dyjí 39,7 stupně.
Meteorologové kvůli dlouhotrvající vlně veder varují před zdravotními dopady na lidské zdraví a vydávají řadu doporučení, jak se chovat, aby člověk předešel zdravotním problémům či dokonce ohrožení života.