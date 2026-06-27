Na jižní Moravě dnes padl v Lednici červnový rekord, bylo 38,4 stupně

Na jižní Moravě dnes bylo nejtepleji v Lednici, kde meteorologové naměřili 38,4 stupně. Nejenže tato hodnota překonala tamní rekord z roku 1994, ale také absolutní krajský červnový rekord. Doposud ho držela stanice Brno-Žabovřesky, kde 22. června 2000 bylo 38,2 stupně. ČTK to napsala Barbora Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli by měly být teploty ještě o něco vyšší.
Přes 38 stupňů bylo ještě ve Strážnici, kde naměřili 38,2 stupně, přičemž předchozí rekord byl už z roku 1935. Všechny další rekordy byly z roku 1994. V Brně-Žabovřeskách dnes bylo 37,9 stupně, v Brně-Tuřanech 37,5 stupně. Shodně 37,2 stupně bylo v Troubsku, Pohořelicích a Kuchařovicích. V Ivanovicích na Hané bylo 36,3 stupně.
Pravděpodobně byly rekordy překonané i v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích, ale kvůli problému s přenosem dat budou hodnoty potvrzené až v neděli ráno.
V neděli by mohlo být ještě o jeden až dva stupně tepleji. Horko má být ještě v pondělí, ale ne tak jak v neděli. Výrazněji by se mělo na jižní Moravě ochladit až ve středu.