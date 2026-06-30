Na jižní Moravě padlo devět teplotních rekordů, ve Strážnici bylo 37 stupňů

Na devíti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 30. červen. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové ve Strážnici na Hodonínsku, kde bylo 37 stupňů Celsia. ČTK to sdělila Barbora Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní rekordy na jihu Moravy padají kvůli panujícímu vedru několik dní v řadě.
Ve Strážnici dnes padl i rekord pro tento den, předchozí byl z roku 2022, kdy zde meteorologové naměřili 36,7 stupně Celsia. Nejstarší pokořený rekord pro dnešní den je z roku 1950, tehdy v Lednici na Břeclavsku meteorologové naměřili 35,6 stupně Celsia, dnes to bylo 36,3 stupně Celsia. Rekordy dnes padly i Brně-Žabovřeskách, Brně-Tuřanech, Brodě nad Dyjí či v Pohořelicích na Brněnsku. Rekord hlásily i stanice v Kuchařovicích, Troubsku a v Ivanovicích na Hané.
Vysoké teploty mají v kraji podle předpovědi meteorologů pokračovat i ve středu. Předvídají polojasno, nicméně s odpoledními přeháňkami a silnými bouřkami. Nejvyšší teploty mají dosahovat až 34 stupňů Celsia, na severu a západě kraje kolem 29 stupňů Celsia.