Na jižní Moravě padlo pět teplotních rekordů, v Lednici bylo 34 stupňů

Na pěti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 19. června. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové v Lednici na Břeclavsku, kde bylo 34 stupňů Celsia. ČTK to sdělil Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
V Lednici dnes padl i rekord pro tento den, předchozí byl z roku 2013, kdy zde meteorologové naměřili 33,7 stupně Celsia. Rekord ze stejného roku padl i na dalších třech stanicích, a to v Brodě nad Dyjí, v Troubsku, v Brně-Tuřanech. Nejvyšší dnešní teplota z těchto stanic byla v Brodě nad Dyjí, meteorologové zde naměřili 33,8 stupně Celsia. Teplotní rekord překonala teplota rovněž v Kuchařovicích, kde bylo 32,1 stupně Celsia. Dosavadní rekord byl z roku 2021, kdy zde meteorologové naměřili 31,5 stupně Celsia.
Stejně jako i na dnešek, i na sobotu platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Na jihu Moravy by měly být podle předpovědi ještě vyšší než dnes, šplhat by se měly až k 36 stupňům Celsia. Později odpoledne mohou přijít bouřky.