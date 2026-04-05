Na jižní Moravě padlo šest teplotních rekordů, bylo skoro 25 stupňů

Na šesti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 5. dubna. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové v Dyjákovicích na Znojemsku, kde bylo 24,9 stupně Celsia. ČTK to sdělil Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
V Dyjákovicích dnes na jihu Moravy dosáhla teplota nejvyšší naměřené hodnoty, zároveň šlo o rekord pro tuto stanici pro tento den, kdy dosavadní byl z roku 2016. Tehdy se teplota vyšplhala na 24,7 stupně Celsia. Rekord ze stejného roku dnes padl i v Brodě nad Dyjí, kde dnes meteorologové naměřili 24,8 stupně Celsia, také v Pohořelicích s 24,7 stupni Celsia, v Brně-Žabovřeskách s 24,4 stupni Celsia a v Troubsku s 24,1 stupni Celsia. V Kuchařovicích se dnes teplota vyšplhala na 23,8 stupně Celsia, kdy dosavadní rekord pro tento den byl z roku 1959. Tehdy se tam teplota vyšplhala na 22,2 stupně Celsia.
V celé ČR dnes rekord padl na devíti ze zhruba 170 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Například na Vysočině či v Ústí nad Labem-Vaňově.