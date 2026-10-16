Na koalici v Kyjově se dohodla čtyři uskupení, vítěz voleb bude v opozici

Na povolební spolupráci v Kyjově se dohodla uskupení Pro Kyjov, Kyjovjáci, Naši a Kyjov má na víc. Informovali o tom dnes večer na sociální síti. Podpis koaliční smlouvy očekává lídr Pro Kyjov Lukáš Fridrich příští týden, kdy také oznámí další podrobnosti, řekl dnes ČTK. V opozici usedne vítězná Sedmadvacítka nezávislých spolu s ODS. Lídr vítězů a místostarosta Daniel Čmelík ČTK dnes řekl, že rozhodnutí ostatních stran respektuje a budou se snažit být konstruktivní opozicí.
Pro Kyjov, Kyjovjáci, Naši a Kyjov budou mít 12 mandátů v zastupitelstvu o 21 členech. "Ještě to tedy není podepsané, ale po jednáních jsme se shodli, že postavíme koalici," uvedl Fridrich. V tuto chvíli nevidí jako pravděpodobné, že by se mělo ještě něco změnit.
Lídr vítězů Čmelík ČTK řekl, že tento krok očekával. "Bylo naším pokusem najít cestu směrem k možné koalici, ale pokud tato cesta nebyla možná, tak na druhou stranu říkám, že nemá smysl to lámat přes koleno. Koalice je tým, musí jako tým fungovat a základní premisou pro fungování je zájem o spolupráci stran, které tam budou zastoupeny," řekl.
Čmelík vystřídal v pozici lídra Sedmadvacítky nezávislých dlouholetého starostu Kyjova Františka Lukla, který se po 20 letech ve funkci rozhodl na pozici starosty už nekandidovat. Odůvodnil to prací pro kraj, kde působí jako náměstek hejtmana, i tím, že chce mít více času na rodinu. Na kandidátce letos obsadil třetí místo.
V roce 2022 volby v Kyjově vyhrála také Sedmadvacítka nezávislých. Koalici utvořila s ODS. Podle dat Českého statistického úřadu přišlo letos v Kyjově k urnám 48,94 procenta oprávněných voličů.