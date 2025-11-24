„Objekt neprovozuje Letiště Brno, nesouvisí s terminálem pro cestující,“ řekl vedoucí přepravního provozu na letišti Radek Lang. Událost podle něj neovlivnila a neovlivní chod letiště.
Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, což svědčí o závažnosti, kterou události zprvu přisuzovali. Na síti X uvedli, že zasahuje 12 jednotek s využitím výškové techniky. Zásah podle Venclovského komplikovalo počasí, v Brně sněží a mrzne, silnice jsou místy hůře sjízdné.
Kolem 7:30 jihomoravští hasiči na síti Threads informovali, že požár se nešíří a postupně redukují síly vyslané na místo. V 8 hodin byl požár zlikvidován.
Plameny byla zasažena část hangáru, v němž se opravují letadla, a přístavek. Událost se obešla bez zranění. Škodu hasiči vyčíslili na desítky milionů korun, příčiny požáru zjišťují.
Podle letového řádu se dnes ráno a dopoledne s žádnými přílety a odlety pravidelných linek v Tuřanech nepočítá. Až v odpoledních hodinách a večer přiletí linky z Milána a Londýna a odletí linky na ostrov Phuket do Thajska a opět do Londýna.