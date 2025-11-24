Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi 5 tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat, nerozšířil se na další objekty, řekl mluvčí hasičů Filip Venclovský. Podle informací ČTK šlo o hangár, kde se opravují letadla. Škoda dosáhne desítek milionů korun, příčina je v šetření.
Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025) | foto: HZS JmK

„Objekt neprovozuje Letiště Brno, nesouvisí s terminálem pro cestující,“ řekl vedoucí přepravního provozu na letišti Radek Lang. Událost podle něj neovlivnila a neovlivní chod letiště.

Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, což svědčí o závažnosti, kterou události zprvu přisuzovali. Na síti X uvedli, že zasahuje 12 jednotek s využitím výškové techniky. Zásah podle Venclovského komplikovalo počasí, v Brně sněží a mrzne, silnice jsou místy hůře sjízdné.

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025)

Kolem 7:30 jihomoravští hasiči na síti Threads informovali, že požár se nešíří a postupně redukují síly vyslané na místo. V 8 hodin byl požár zlikvidován.

Plameny byla zasažena část hangáru, v němž se opravují letadla, a přístavek. Událost se obešla bez zranění. Škodu hasiči vyčíslili na desítky milionů korun, příčiny požáru zjišťují.

Podle letového řádu se dnes ráno a dopoledne s žádnými přílety a odlety pravidelných linek v Tuřanech nepočítá. Až v odpoledních hodinách a večer přiletí linky z Milána a Londýna a odletí linky na ostrov Phuket do Thajska a opět do Londýna.

