Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku zkouší na louce za zámečkem Pohansko použít poloparazitickou rostlinu kokrhel luštinec k potlačení silně rozpínavé třtiny křovištní. Cílem je proměnit porost v druhově pestřejší a květnatější louku, z níž budou mít prospěch i různé druhy hmyzu. Správa CHKO o tom informovala na webu.
Louka za Pohanskem je značně zarostlá třtinou křovištní, která utlačuje ostatní druhy. Pomoci by mohl kokrhel luštinec, jednoletý kořenový poloparazit se zelenými listy a žlutými květy. Ten se pod zemí pomocí specializovaných orgánů napojuje na kořeny a oddenky okolních rostlin, zejména trav, a čerpá z nich vodu a živiny. Hostitele tím oslabuje, zpomaluje jejich růst a vytváří prostor pro drobnější byliny, které by v konkurenci trav jinak neobstály.
"Kokrhel a další poloparazity můžete najít na těch druhově nejpestřejších loukách u nás. Aby byla louka za Pohanskem také druhově bohatší, byla zde doseta semínka kokrhele pocházející z okolí," popsala správa CHKO.
Vybranou oblast nechali správci oplotit, aby zabránili nadměrnému spásání kokrhele, který je na něj citlivý. V příštích letech ochránci přírody také přizpůsobí seč, aby se rostlina stihla vysemenit a na louce se udržela.
Louka za zámečkem Pohansko se tímto stala jednou z pilotních ploch mezinárodního projektu PannFlora, který se zaměřuje na obnovu druhově pestrých trávníků v oblasti české a rakouské Panonie. Řešitelé projektu budou lokalitu v následujících letech sledovat a vyhodnocovat, jak se porost vyvíjí.
Chráněná krajinná oblast Soutok, která vznikla loni v létě, je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 byl v oblasti popsán nový druh brouka, kožojed moravský. Žije tam v Česku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Žije v ní 250 druhů ptáků, například vzácný orel královský. Chráněná oblast s rozlohou 125 kilometrů čtverečních je na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota. Přezdívá se jí Moravská Amazonie.