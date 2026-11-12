Na výstavu Minerály Brno přijede téměř 300 vystavovatelů, zabaví se i děti

Na brněnském výstavišti bude o víkendu 14. a 15. listopadu prodejní výstava Minerály Brno. U téměř 300 prodejců návštěvníci uvidí nejen množství minerálů, sběratelských kamenů či šperků, ale také různé zkameněliny, dekorace a bytové doplňky. Pro děti pořadatelé z Veletrhů Brno připravují různé tvořivé dílny i zábavu spojenou s geologií a paleontologií, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Veletrhů Jiří Palupa.
O víkendu se v pavilonu B objeví prodejci ze 14 zemí. Součástí bude doprovodná výstava s názvem Silikáty II, která představí jedny z nejrozšířenějších a zároveň nejrozmanitějších minerálů na Zemi. Jde o křemičitany, tedy sloučeniny křemíku a kyslíku. Na výstavě budou i komentované prohlídky hornin.
Děti si budou moct vyzkoušet rýžování zlata, vytloukání fosilií ze sádrových cihliček či štípání křemene. Uvidí také práci brusiče drahých kamenů. Děti i dospělí si mohou vyrobit svoji mandalu či dekorace z minerálů a drátků.
Výstava začíná vždy v 09:00. V neděli bude možné se vstupenkou navštívit i výstavu Kniha Brno v sousedním pavilonu E. Na výstavišti se také od pátku do neděle koná festival popkultury a komiksů Comic-Con, na který je třeba koupit si vstupenku zvlášť.