Na plném náměstí Svobody v Brně se dnes rozsvítil vánoční strom, jedle bělokorá z lesů Mendelovy univerzity. Kvůli davům nejezdily přes náměstí tramvaje. Program zpestřili akrobati. Právě na brněnském náměstí se v roce 1924 rozsvítil první veřejný vánoční strom s charitativní sbírkou v tehdejším Československu, a to na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka.
Už tehdy strom pocházel z lesů severně od Brna, kde spisovatel se svými přáteli o pět let dříve zachránil opuštěnou holčičku. Strom vybraný pro letošní Vánoce rostl v polesí Habrůvka u lesní cesty Pokojná. Pracovníci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny jej vybrali letos v březnu se zástupci turistického informačního centra, které organizuje Brněnské Vánoce.
"Letošní jedle je krásně rostlá a má rovnoměrně rozmístěné větve. Rostla kousek od cesty a byla včas uvolněna, takže měla dostatek místa pro svůj prostorový vývoj," uvedla už dříve správkyně arboret a lesní pedagožka Petra Packová ze školního lesního podniku.
Stromu před rozsvícením požehnal generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka. Vyjádřil přání, aby strom byl nejen dominantou náměstí, ale i znamením světla, které lidé mohou rozsvítit v srdcích svých bližních.
Další vánoční strom je na Zelném trhu, kde adventní program koordinuje městská část Brno-střed. Jde o deset metrů vysoký smrk z Radostic u Brna, uvedl mluvčí městské části Michal Šťastný.