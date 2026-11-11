Začala sezona svatomartinských vín, symbolickou první lahev dnes otevřeli v 11:00 na náměstí Svobody v Brně. Předtím vínu požehnali v kostele. Na náměstí přišly stovky lidí včetně zahraničních turistů. Ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar uvedl, že se koštu účastní například návštěvníci, kteří přijeli několika autobusy z Polska, a tři japonské televizní štáby.
Akce začala žehnáním vína v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí. Svatého Martina, který vedl průvod na náměstí Svobody, letos představoval herec Městského divadla Brno Petr Štěpán. Primátor Brna Jakub Hruška (KDU-ČSL) poděkoval všem, díky jejichž práci mohou lidé mladé víno každoročně ochutnat.
Mladých vín pod oficiální značkou Svatomartinské, kterou vinařům propůjčuje Vinařský fond, bude letos na trhu 1,6 milionu lahví, což je o 300.000 méně než loni. Důvodem je asi o 30 procent nižší úroda hroznů. Značku letos získalo na základě zpřísněných pravidel hodnocení 283 vín od 67 vinařství, před rokem to bylo 323 vín od 73 vinařství.
Fond každoročně propůjčuje značku mladým vínům, která splní stanovená kritéria. Posuzuje je odborná porota ve dvou termínech. Vičar poukázal na to, že hodnocení kvality se letos zpřísnilo. Vína musela při odborné degustaci získat alespoň 82 bodů ze 100, to je o dva body víc než loni.
Mezi svatomartinskými i letos převažují bílá vína se 132 vzorky, 71 bude růžových, deset klaretů a 70 červených vín. Nejčastěji zastoupenou odrůdou je Müller Thurgau.
Největší košt svatomartinských vín pořádá 11. listopadu tradičně Vinařský fond v Brně, ale naplánovaný je také v Mikulově, ve Strážnici či ve Valticích. Další svatomartinské akce, často spojené i s podáváním husích pokrmů, se uskuteční i v dalších dnech, ale hlavně o víkendu.