Odpůrci sjezdu sudetských Němců dnes odpoledne zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Na demonstraci iniciativy Obrana národa 2 přišlo několik tisíc lidí. Řečnil například bývalý prezident Miloš Zeman, podle kterého byli sudetští Němci fanatickou součástí nacistického hnutí a také později vystupovali proti českým zájmům. Lidé mají podle Zemana vystavit podporovatelům brněnského sjezdu účet u voleb.
Hovořila také předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, expremiér Jiří Paroubek nebo slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD), podle kterého je sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně provokace a snaha o přepisování dějin. "Udělejme vše pro to, aby se u nás už nikdy žádný sudetoněmecký sjezd nekonal," řekla Konečná. Řada řečníků při dvouhodinové demonstraci varovala před prolamováním Benešových dekretů.
Policejní mluvčí Pavel Šváb odhadl účast na demonstraci na 2500 lidí, tajemník městské části Brno-střed Petr Štika na 4000. Před tím odpůrci sjezdu prošli centrem Brna od hlavního nádraží na Dominikánské náměstí. Sudetští Němci dnes měli program na výstavišti, tedy zhruba o dva kilometry dále. Jejich předák Bernd Posselt na výstavišti řekl, že do Brna přijeli s poselstvím lásky, a nikoliv nenávisti.
Při demonstraci na náměstí se mezi lidmi odehrálo několik hádek, mírnil je antikonfliktní tým. "Krátce před půl čtvrtou zasahovali policisté u konfliktu několika osob ve Veselé ulici, kde slovní výměna skončila strkanicí. Dvě osoby jsme museli zajistit pro neuposlechnutí výzvy úřední osoby," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Šest lidí ošetřili zdravotníci kvůli kolapsovým stavům, uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Na většinu plochy náměstí svítilo v horkém dni slunce, mezi účastníky byla řada seniorů.
V čele průvodu, kterým demonstrace začala, šel muž v oděvu husitského kazatele. Zněl chorál Ktož jsú boží bojovníci. Lidé nesli české vlajky, někteří také moravské, případně prapory se zkratkou KSČM. Nepotřebujeme se usmiřovat, stálo na jednom z transparentů. Nápisy na dalších posílaly sudetské Němce "domů do říše", případně jim jinými slovy sdělovaly, že nejsou v Brně vítaní. Objevovala se také kritika prezidenta Petra Pavla nebo předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Pavla řečníci opakovaně označovali za přisluhovače sudetských Němců.
Exprezident Zeman řekl, že sudetští Němci se podíleli na nacistické perzekuci v protektorátu. Sudetoněmecké spolky podle něj později vystupovaly proti českým zájmům. "Nestačí jen rozjitřovat se nad obludností sněmu, který se koná v blízkosti Kounicových kolejí," uvedl Zeman. Právě v Kounicových kolejích nacisté popravovali české vlastence a Zeman místo dnes před demonstrací navštívil. Zeman demonstrujícím navrhl, aby ve všech typech voleb, včetně příštích prezidentských, nevolili politiky, kteří brněnský sjezd podpořili, případně se proti němu nepostavili.
Sjezd se poprvé koná na českém území. Sudetští Němci přijeli na pozvání festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi národy, kulturami i náboženstvími a má záštitu prezidenta Pavla. Sjezd i festival předznamenala čtvrteční pieta za oběti holokaustu na hlavním nádraží, v pátek se Češi a Němci usadili u dlouhého stolu na Moravském náměstí.
V sobotu se vydala z Pohořelic do Brna Pouť smíření, která připomíná divoký odsun Němců. Dnes se na výstavišti konal hlavní sjezdový program s projevy politiků. Jednotlivé akce SdL provázejí od čtvrtka protesty lidí, kteří připomínají zločiny nacismu a podíl sudetských Němců na rozbití předválečného Československa, případně odmítají prolamování Benešových dekretů. Společný program Meetingu Brno a sudetských Němců uzavře v pondělí pieta v Kounicových kolejích.