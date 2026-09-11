Na podzim by mohlo Brno začít měřit úsekovou rychlost v Kníničské ulici

Letos na podzim by Brno mohlo začít s úsekovým měřením rychlosti na prvním místě ve městě, v Kníničské ulici. Důvodem ročního zpoždění proti původnímu plánu je podle mluvčí magistrátu Zdeňky Obalilové nutnost navrhnout technické řešení a konfiguraci měření. Stále není zřejmé, jaká bude v ulici nejvyšší povolená rychlost, napsala ČTK. V Kníničské ulici se v minulosti stalo mnoho nehod včetně smrtelných.
Kníničská ulice patří v Brně k méně bezpečným. Slouží jako frekventovaná spojnice Bystrce s velkým městským okruhem. Je sice čtyřproudá, ale velmi úzká. Mnoho let zde mohli řidiči jezdit rychlostí až 70 kilometrů za hodinu s omezením před přechody pro chodce, což však velké množství řidičů porušovalo. Od loňského ledna je v celém tříkilometrovém úseku nejvyšší povolená rychlost na 50 kilometrů za hodinu.
Loni do října silničáři v ulici opravovali povrch a město chtělo spustit měření po dokončení oprav. Poté odsunulo termín na letošní jaro, posléze na léto a nyní hovoří o podzimu. "Jedná se o první takový projekt v Brně. Proto bylo nutné navrhnout jeho technické řešení a konfigurace měření. Uskutečnila se jednání mezi magistrátem, městskou policií a policií o tom, kdo by měl data z radarů prověřovat a analyzovat. To zabralo více času, než jsme předpokládali," řekla Obalilová. "Také je nutné uvést, že kvůli legislativním změnám nevíme, komu budou pokuty za případné přestupky vypláceny a zda by bylo pro město finančně únosné spravovat celý systém v případě, že by výnosy nezůstávaly Brnu," dodala.
Není jisté, zda město snahu dotáhne po říjnových komunálních volbách. Nyní má dopravu v gesci radní Petr Kratochvíl z ODS, který už nekandiduje. "Vývoj po volbách nelze předvídat," uvedla Obalilová.