Na procházku do rozkvetlých mandloňových sadů u Hustopečí vyrazily tisíce lidí

Ochutnat speciality z mandlí nebo se projít mezi rozkvetlými mandloněmi vyrazily v sobotu do Hustopečí na Břeclavsku tisíce lidí. Neodradilo je ani chladnější počasí. Odhadem přijde na náměstí, kde se odehrává velká část programu, až 8000 návštěvníků, do sadů až dvakrát více, řekla ČTK za pořadatele Jana Hrádková. Slavnosti mandloní a vína pořádá město již několikátým rokem, akce je třídenní.
Stromy vykvetly pár dní před slavnostmi. "Letos to vyšlo opravdu tak, jak jsme potřebovali, a troufám si tvrdit, že tento víkend jsou opravdu téměř v celé své kráse, jak mají být. Některé nově dosazené odrůdy vykvetou ještě příští týden," řekla ČTK majitelka Hustopečské mandlárny Kateřina Kopová.
V sadech nabízejí místní vinaři k ochutnávce svá vína. Trasou letos prochází dvojice průvodců s "trekingovými" kozami. Zvířata nesou lahve mandlovky, kterou mohou kolemjdoucí ochutnat.
Novinkou letošního ročníku je program na nádvoří renesančního domu U Synků. "Lidé tam mohou ochutnat mandlový čaj. Je tam i pán, který z mandlí lisuje olej," vyjmenovala Hrádková. Zájemci se také mohli utkat v soutěži v louskání mandlí na čas.
Velká část programu se odehrává na Dukelském náměstí, kde prodejci nabízejí slané i sladké pokrmy z mandlí i řemeslné výrobky. Ve 13:00 hustopečští umělci zazpívali nově vzniklou písničku, která má být oslavou mandlí. "Vrcholem sobotního odpoledne je koncert kapely O5 a Radeček", uvedla Hrádková.
Historie pěstování mandloní v Hustopečích sahá do 17. století. První rozsáhlé výsadby započaly po roce 1949. Bylo to zejména kvůli tomu, aby se mandle nedovážely z jiných států, jako jsou Španělsko, Itálie nebo Řecko. V době největšího rozmachu v sadech rostlo přes 50.000 stromů.
Nyní je podle Kopové v sadu asi 850 starých stromů a na 2000 nově vysázených. Jejím cílem je, aby byla zachovaná tradice a sady byly volně přístupné lidem. "Sklízíme asi šest až osm řad mandloní na extrakt do naší mandlovky. Zbytek necháváme v sadu, aby si mandle mohli posbírat lidé, třeba na podzim při burčákových slavnostech," dodala Kopová.
Mandle z Hustopečí kdysi nacházely uplatnění při výrobě cukrovinek v čokoládovnách Zora Olomouc. Pěstování se ale přestalo počátkem 90. let kvůli levnějšímu dovozu vyplácet, a tak sady začaly pustnout, část zanikla. Sady postupně získalo město, které je omlazuje, místy rozšiřuje a mění v turistickou atrakci. Nad Hustopečemi vznikla rozhledna, sady protíná mandloňová stezka s několika odpočinkovými místy.