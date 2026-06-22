Na rektora JAMU kandidují Francán z divadelní fakulty a Spilka z hudební

Na rektora Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) kandidují Petr Francán z divadelní fakulty a Vít Spilka z hudební fakulty. Akademická obec navrhla 26 osobností, kandidaturu přijali jen oni dva. Veřejné zasedání akademického senátu, kde kandidáti předloží program, se uskuteční 3. září od 9:00 v Divadle na Orlí, oznámila na webu akademie předsedkyně senátu Petra Vodičková.
Školu od letošního února vedla cembalistka Barbara Maria Willi z hudební fakulty, senát ji však nedávno odvolal z funkce. Část akademické obce měla výhrady k jejímu stylu řízení, Willi kritiku odmítala. Nyní školu prozatímně vede prorektor Miroslav Ondra.
Francán je fotograf, dokumentarista a pedagog, v letech 2016 až 2024 byl děkanem divadelní fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby a divadla.
Klarinetista a dirigent Spilka působí na katedře dechových nástrojů. Vystupoval v orchestrech, jako sólista i komorní hráč. V minulosti byl děkanem hudební fakulty i prorektorem JAMU. Na rektora kandidoval už v roce 2021, tehdy vyhrál Petr Michálek.