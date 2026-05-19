Na rektora Masarykovy univerzity chce kandidovat právník Polčák

Na příštího rektora Masarykovy univerzity v Brně chce kandidovat právník Radim Polčák, nynější prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie. Jeho rozhodnutí ovlivnil i nástup umělé inteligence (AI), specializuje se totiž právě na AI a kyberbezpečnost. Polčák to řekl ČTK.
Nový rektor nahradí od září 2027 Martina Bareše, který v čele vysoké školy působí druhé funkční období, a znovu tak kandidovat nemůže. Volbu by měl akademický senát vyhlásit na podzim, uskuteční se nejspíš na jaře příštího roku.
Vzdělávání podle Polčáka čelí řadě výzev, a to právě s ohledem na AI. "Není to nějaká fatální krize, ale jsme na určitém rozcestí. Jakou cestou se nyní vydáme, určí náš směr na dlouhé roky," uvedl. Fakt, že se této problematice věnuje dlouhodobě, podle něj ovlivnil i jeho rozhodnutí na rektora kandidovat.
"Vidím univerzitu jako instituci, která se má přihlásit o odpovědnost za to, že se naše republika prosadí v mezinárodní konkurenci a že změny, které nás všechny provází, budou prospěšné a hodnotově orientované," řekl ČTK.
Svět se podle Polčáka mění i v tom, že namísto pravidel rozhoduje čím dál víc hrubá síla a peníze. „To neodpovídá podstatě univerzity, a je potřeba naopak akcentovat a chránit hodnoty a pravidla. Na tom bych chtěl i z pozice svého vzdělání právníka stavět a myslím, že už v rámci mého dosavadního působení v roli prorektora na to minimálně část naší akademické obce spoléhá. To je reálně i ten největší důvod, proč mám silnou osobní motivaci jít do této kandidatury," dodal Polčák.
Osmačtyřicetiletý Polčák je profesorem práva informačních technologií. V lednu 2010 zakládal na právnické fakultě Ústav práva a technologií, v září 2019 se stal prorektorem.
Neurolog Bareš z lékařské fakulty vede Masarykovu univerzitu od roku 2019. V první volbě porazil geologa Jaromíra Leichmanna z přírodovědecké fakulty, v druhé volbě neměl protikandidáta.