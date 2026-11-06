Na rizikový zápas Zbrojovky s Baníkem dohlédnou stovky policistů

O bezpečnost kolem sobotního fotbalového utkání mezi domácí brněnskou Zbrojovkou a ostravským Baníkem se postará více než 300 policistů a bezmála 80 strážníků. Policie zápas vyhodnotila jako vysoce rizikový. Bude dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost silničního provozu v okolí stadionu, v ulicích města i na vlakovém a autobusovém nádraží, uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Kromě jihomoravských policistů se zapojí také jejich kolegové z Moravskoslezského kraje. "Nasazeni budou policisté pořádkové a speciální pořádkové jednotky, kriminalisté, členové antikonfliktního týmu, jízdní policie, kynologové i kolegové z Letecké služby Policie ČR," popsala Hrůzová.
Utkání začíná na stadionu v Srbské ulici v 18:00. Hlídky strážníků budou na příjezd fanoušků připravené v různých částech Brna už po poledni. Zapojí se tři štítová družstva v protiúderových kompletech, připravená bude šestice psovodů a do oblasti kolem stadionu zamíří další posily ze služeben napříč městem.
"Strážníků zajišťujících primárně bezpečnost a pořádek v ulicích nasadíme bezmála osm desítek. Doplňovat je budou kolegové z dopravní jednotky. I pro ně jsou takto divácky vyhledávané zápasy mimořádně náročné," uvedl ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal. Stadion je uprostřed bytové zástavby, lokalita není uzpůsobená pro vysokou dopravní zátěž. Strážníci proto doporučují využít městskou hromadnou dopravu.
"Není nutné automaticky předpokládat konflikty a napadání mezi fanoušky. Bezpečnostní a dopravní opatření se však připravují tak, aby počty hlídek, družstev i techniky odpovídaly potenciálním rizikům a umožňovaly hladce si s nimi poradit," doplnil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.