Na seniora při kácení u Vranova spadl strom, muž na místě zemřel

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:12aktualizováno  17:12
Na seniora u Vranova na Brněnsku spadl v sobotu odpoledne při kácení strom, muž na místě zemřel. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, sdělil mluvčí policie Petr Vala
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Dva muži káceli strom, který na jednoho z nich spadl. Příčinu a okolnosti neštěstí zjišťujeme,“ uvedl Vala.

Vlak v Brně v tunelu srazil muže. Nehodu nepřežil, provoz stál desítky minut

Podobný případ se stal například v roce 2016 poblíž obce Míchov a Blanensku, v roce 2021 u Suchova na Hodonínsku. Loni v říjnu takto zemřel muž poblíž Moravských Knínic na Brněnsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Umělá inteligence mění kulturu, v Olomouci se bude debatovat o jejím využití

ilustrační snímek

Vývoj umělé inteligence (AI) a jeho ovlivňování kultury se stane hlavním tématem konference, kterou pořádá Moravské divadlo a Moravská filharmonie Olomouc....

16. května 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Lázně i obec Konstantinovy Lázně zahájily návštěvnickou sezonu, čekají víc lidí

ilustrační snímek

Lázně Konstantinovy lázně, stejnojmenná obec i mikroregion z Tachovska zahájily dnes 223. lázeňskou a turistickou sezonu. Očekávají desetitisíce turistů a...

16. května 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Lázně i obec Konstantinovy Lázně zahájily návštěvnickou sezonu, čekají víc lidí

ilustrační snímek

Lázně Konstantinovy lázně, stejnojmenná obec i mikroregion z Tachovska zahájily dnes 223. lázeňskou a turistickou sezonu. Očekávají desetitisíce turistů a...

16. května 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Na populárním pražském festivalu zahraje řada hvězd. Kdo dorazí na Mezi ploty 2026?

Festival Mezi ploty se koná v areálu psychiatrické léčebny v Praze v Bohnicích...

Letos bude festival Mezi ploty opět jednou z největších kulturních událostí v hlavním městě, která přinese multižánrovou nadílku muziky, divadla i tance. Akce se koná v psychiatrické nemocnici v...

16. května 2026  16:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz lodí na Vltavě je také ovlivněn možností použití zdymadla u Dětského ostrova v Praze 5, Janáčkově nábřeží.

vydáno 16. května 2026  16:04

Provoz lodí na Vltavě je také ovlivněn možností použití zdymadla u Dětského ostrova v Praze 5, Janáčkově nábřeží.

vydáno 16. května 2026  16:04

MS hokej 2026 ONLINE: Česko chce proti Slovinsku navázat na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté dnes pokračují na mistrovství světa druhým zápasem základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku čeká národní tým duel se Slovinskem, které odehraje na letošním...

16. května 2026  15:43

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  16. 5. 15:31

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první tři body. Národní tým trenéra Radima Rulíka čeká hned následující den další zápas. Češi vyzvou...

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  16. 5. 15:19

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

16. května 2026  15:18

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace?

16. května 2026  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.