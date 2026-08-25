Na sídlišti ve Vyškově vznikne parkovací dům pro asi 75 aut

Na sídlišti Tyršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům s kapacitou asi 75 aut. Dalších 30 veřejných parkovacích míst přibude v okolí. Radnice o tom informovala na webu. Sídliště je vozy dlouhodobě přetížené. Výše investice dosud není známa.
Garážový dům vznikne na nevyužívané části pozemku v areálu Základní školy Tyršova. Půjde o nízký dvoupodlažní objekt, jedním patrem zapuštěný pod zem. "Nejde o 'klasický' mnohapatrový parkovací dům – střízlivý záměr chystaný pro Tyršovu ulici působí přirozeněji a lépe zapadá mezi okolní zástavbu," uvedl místostarosta Vyškova Karel Goldemund (sdružení VY). V domě bude přibližně 50 samostatných garáží, zbývající stání budou na střeše.
Dům bude mít zelený obvodový plášť. "Právě popínavé rostliny na fasádě se ukazují jako prvek, který pomáhá stavbu lépe začlenit do prostředí sídliště a zjemnit její celkový vzhled. Navíc nepůjde jen o samotný garážový dům. Součástí výstavby budou i nová veřejná stání, která odlehčí parkování v okolí a přinesou prospěch všem obyvatelům sídliště. Bavíme se o dalších zhruba 30 veřejných místech," uvedl Goldemund.
Projekt reaguje na dlouhodobý nedostatek parkovacích kapacit na vyškovských sídlištích. Město se rozhodlo situaci řešit ve spolupráci se soukromým sektorem. Zastupitelstvo schválilo prodej potřebné části pozemku letos na jaře.
Investor v současnosti dokončuje projektovou dokumentaci a do konce roku očekává vydání stavebního povolení. Garáže nabídne přednostně ke koupi obyvatelům přilehlé oblasti, zbylé kapacity uvolní do volného prodeje. Po dokončení bude investor zajišťovat správu a provoz objektu.