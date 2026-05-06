Na sjezd sudetských Němců se chystají také zástupci německé menšiny v Česku

Autor: ČTK
  13:02aktualizováno  13:02
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně se chystají přibližně dvě stovky zástupců německé menšiny v Česku. Chtějí představit své aktivity a tradice. Na setkání jezdí, i když se konají v Německu, ale tentokrát bude účast vyšší. "Poprvé to nemáme tak daleko,“ uvedl v tiskové zprávě jednatel Shromáždění německých spolků v ČR Martin Dzingel.

Sjezd se uskuteční od 22. do 25. května poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Hlavní program bude na výstavišti. "Nejedeme tam jen jako hosté, budeme součástí tohoto tradičního setkání krajanů. Představíme naše aktivity a kulturní tradice," řekl prezident shromáždění Richard Neugebauer.

Účast by mohla být ještě vyšší, podle sdružení ji však brzdí kritika, která se proti sjezdu vzedmula. Proti konání akce na českém území se staví například zástupci vládní koalice v Poslanecké sněmovně, chystají se protesty v době konání sjezdu. Čeští Němci mají obavy z možného zneužití setkání k vyvolávání společenského napětí, přestože deklarovaným cílem setkání je odpuštění, porozumění a pokračování česko-německého dialogu.

Neugebauer vyzval členy německých spolků otevřeným dopisem, aby se rozhodli k účasti podle vlastního uvážení. "Já osobně jsem připravený v Brně diskutovat s jakýmkoli křiklounem a obhajovat důstojně a důsledně svůj postoj," uvedl.

Před druhou světovou válkou žily v Československu více než tři miliony Němců, poté muselo odejít asi 90 procent z nich. Zůstat směli jen antifašisté, lidé ze smíšených rodin nebo odborníci nezbytní pro hospodářství. Dnes se k německé, případně kombinované národnosti hlásí zhruba 25.000 lidí.

Shromáždění sdružuje asi 20 spolků a podporuje síť 13 česko-německých center setkávání. Zaměřuje se na péči o kulturní dědictví a identitu českých Němců, podporu výuky němčiny i péči o německé hroby. "Důležité je pro nás zapojení mládeže, třeba pořádání společných letních táborů a spolupráce se školami," doplnil Neugebauer.

Jako předzvěst sjezdu sudetských Němců začala tento týden na Mendlově náměstí venkovní výstava s názvem VYsídlENÍ ausSÍDLung. Přináší autentické výpovědi posledních pamětníků odsunu, které zaznamenali redaktoři organizace Post Bellum. Institut Paměti národa chystá také promítání, debaty a přednášky pro školy i veřejnost.

Zlínské centrum UPPER propojuje akademický svět s byznysem

ilustrační snímek

Centrum kreativních průmyslů a podnikání UPPER, které je součástí Fakulty multimediálních komunikací (FMK) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB),...

7. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Ve zlínské krajské galerii je mezinárodní výstava studentských projektů

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je ode dneška mezinárodní výstava studentských projektů Less is More – More or Less / Méně je více – více či méně....

7. května 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

